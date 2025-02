Doi profesori de excepție din Țara Moților au obținut titlul de doctor în istorie, respectiv în filologie în ianuarie 2025: Cine sunt și la ce licee profesează

Profesorii Marinel Chirițescu (Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac) și prof. Alexandru – Cornel Selyem (Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni) au obținut oficial titlul de doctor, conform prevederilor Ordinului Ministrului nr. 3002/08.01.2025.

Cei 2 profesori de excepție din Munții Apuseni au susținut public tezele de doctorat anul trecut, în luna septembrie, iar rezultatele acestora au fost validate de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Astfel, pe 13 septembrie 2024, prof. Marinel Chirițescu a susținut teza intitulată „Pe urmele unei tradiții rurale din Țara Moților: «Târgul de Fete de pe Muntele Găina»” (conducător științific c.ș. I dr. Marius Rotar), în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (UAB), obținând titlul de doctor în istorie.

Prin cercetările sale, prof. Marinel Chirițescu a adus o contribuție valoroasă la înțelegerea patrimoniului cultural al zonei. De-a lungul carierei sale, el a publicat numeroase articole în reviste de specialitate, concentrându-se pe istoria și tradițiile Țării Moților. Lucrările sale evidențiază dedicarea sa în cercetarea și promovarea istoriei locale, contribuind la conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al regiunii.

Pe 26 septembrie, tot la Universitatea „1 Decembrie 1918”, prof. Alexandru Selyem a susținut teza cu titlul „Processing Colour and Anger Idioms in English and Romanian by Romanian Learners of English” (conducător științific prof. univ. dr. habil. Teodora Popescu), dobândind titlul de doctor în filologie.

De-a lungul carierei, prof. Alexandru Selyem a publicat diverse articole și studii în domeniul lingvisticii aplicate și al didacticii limbii engleze. Aceste contribuții reflectă preocuparea sa pentru îmbunătățirea metodologiilor de predare și pentru aprofundarea înțelegerii interculturale în procesul de învățare a limbilor străine.

Felicitări și succes în carieră!

