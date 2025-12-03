Doi înotători de la LPS Alba Iulia, la Campionatul Național de Poliatlon copii 11 ani, competiție disputată la Târgoviște

Doi înotători de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Lorand Palfi și Pavel Peterliceanu, au participat la Campionatul Național de Poliatlon copii 11 ani. Competiția s-a desfășurat în Complexul de Înot din Târgoviște și a reunit la start 295 de sportivi (165 băieți și 130 de fete) de la 61 de cluburi, aceștia trebuind să înoate în toate probele.

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a avut în întrecere competitori pregătiți de prof. Daniela Bob, înotătorii din Cetatea Marii Uniri realizând comportări foarte bune, cu recorduri personale de timp și clasări foarte bune.

Astfe Lorand Palfi s-a clasat în apropierea podiumului în proba de 50 metri bras unde a terminat pe poziția a patra. Tot el a mai avut si următoarele clasări: locul 18 în proba de 50 metri spate, locul 20 în proba de 200 metri mixt, locul 21 în proba de 200 metri liber, locul 28 în proba de 50 metri fluture și locul 40 în proba de 50 metri liber.

Pavel Peterliceanu a terminat pe locul 24 în proba de 200m liber, locul 38 în proba de 50 metri liber, locul 44 în proba de 200 metri mixt, locul 58 în proba de 50 metri spate, locul 67 în proba de 50 metri fluture și locul 81 în proba de 50 metri bras. La sfârșitul concursului, prin acumularea de puncte, Lorand Palfi s-a clasat pe locul 16, cu 829 de puncte, iar Pavel Peterliceanu s-a situat pe locul 44, cu 648 de puncte, din totalul celor 165 de participanți. De asemenea, mica echipă a LPS Alba Iulia a acumulat 1477 de puncte, iar în ierarhia finală s-a regăsit pe locul 27 din cele 61 de echipe.

După Campionatele Naționale de Poliatlon copii 10 ani (la Brașov, au fost prezenți 5 concurenți de la LPS Alba Iulia) și 11 ani (La Târgoviște) urmează ultimul concurs din acest an, Campinatul Național de Cadeți (12-13 ani), în bazin de 25 metri, programat la Miercurea Ciuc (12-14 decembrie).

