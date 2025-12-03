Doi înotători de la LPS Alba Iulia, la Campionatul Național de Poliatlon copii 11 ani
Doi înotători de la LPS Alba Iulia, la Campionatul Național de Poliatlon copii 11 ani, competiție disputată la Târgoviște
Doi înotători de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Lorand Palfi și Pavel Peterliceanu, au participat la Campionatul Național de Poliatlon copii 11 ani. Competiția s-a desfășurat în Complexul de Înot din Târgoviște și a reunit la start 295 de sportivi (165 băieți și 130 de fete) de la 61 de cluburi, aceștia trebuind să înoate în toate probele.
Citește și: FOTO: Înotători de la LPS Alba Iulia la Campionatul Național de poliatlon, copii 10 ani
Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a avut în întrecere competitori pregătiți de prof. Daniela Bob, înotătorii din Cetatea Marii Uniri realizând comportări foarte bune, cu recorduri personale de timp și clasări foarte bune.
Astfe Lorand Palfi s-a clasat în apropierea podiumului în proba de 50 metri bras unde a terminat pe poziția a patra. Tot el a mai avut si următoarele clasări: locul 18 în proba de 50 metri spate, locul 20 în proba de 200 metri mixt, locul 21 în proba de 200 metri liber, locul 28 în proba de 50 metri fluture și locul 40 în proba de 50 metri liber.
Pavel Peterliceanu a terminat pe locul 24 în proba de 200m liber, locul 38 în proba de 50 metri liber, locul 44 în proba de 200 metri mixt, locul 58 în proba de 50 metri spate, locul 67 în proba de 50 metri fluture și locul 81 în proba de 50 metri bras. La sfârșitul concursului, prin acumularea de puncte, Lorand Palfi s-a clasat pe locul 16, cu 829 de puncte, iar Pavel Peterliceanu s-a situat pe locul 44, cu 648 de puncte, din totalul celor 165 de participanți. De asemenea, mica echipă a LPS Alba Iulia a acumulat 1477 de puncte, iar în ierarhia finală s-a regăsit pe locul 27 din cele 61 de echipe.
După Campionatele Naționale de Poliatlon copii 10 ani (la Brașov, au fost prezenți 5 concurenți de la LPS Alba Iulia) și 11 ani (La Târgoviște) urmează ultimul concurs din acest an, Campinatul Național de Cadeți (12-13 ani), în bazin de 25 metri, programat la Miercurea Ciuc (12-14 decembrie).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Cupa Crăciunului „Jet Point” la Aiud, program, grupe și echipe participante | Competiție fotbalistică cu latură caritabilă
Cupa Crăciunului „Jet Point” la Aiud, program, grupe și echipe participante | Competiție fotbalistică cu latură caritabilă, în perioada 12-20 decembrie Cupa Crăciunului „Jet Point” la Aiud se va desfășura în perioada 12-20 decembrie, la terenul Sintetic Aiud, „locul unde magia fotbalului și spiritul sărbătorilor se întâlnesc” și va avea la start 12 participante. Atractiva […]
FOTO: Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul 1-3, în Liga Campionilor | Spectacol și meci de gală în „Alba Blaj” Arena
Campioana României, Volei Alba Blaj, a pierdut în „Alba Blaj” Arena, confruntarea cu VakifBank Istanbul, scor 1-3 (25-21, 23-25, 14-25, 21-25), contând pentru etapa secundă a grupelor Ligii Campionilor la volei feminin Volei Alba Blaj a jucat extraordinar în prima parte a unui meci în care era cotată cu șanse minime, iar VakifBank s-a transpirat […]
FOTO: Rezultate extraordinare pentru CSM Unirea Alba Iulia la etapa a patra a Cupei României de ciclocros de la Șelimbăr, în ploaie și noroi
Rezultate extraordinare pentru reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia, recent, la etapa a patra a Cupei României de ciclocros de la Șelimbăr, în ploaie și noroi Repezentanții CSM Unirea Alba Iulia au reușit rezultate extraordinare la etapa a patra a Cupei României la ciclocros, competiția disputând-se în condiții dificile, cu ploaie și noroi. Citește și: Cicliștii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Oamenii s-au grăbit să „curețe” drumul după ce un TIR plin cu portocale s-a răsturnat. Șoseaua s-a transformat în piață volantă: I-au „sprijinit” pe polițiști
Oamenii s-au grăbit să „curețe” drumul după ce un TIR plin cu portocale s-a răsturnat. Șoseaua s-a transformat în piață...
România, în topul țărilor care beneficiază de fonduri UE pentru Apărare. La ce valoare se ridică împrumutul acordat
România, în topul țărilor care beneficiază de fonduri UE pentru Apărare. La ce valoare se ridică împrumutul acordat Comisia Europeană...
Știrea Zilei
FOTO | Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat școala cu tehnologie de ultimă generație
Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat...
FOTO | APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o rulotă
APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o...
Curier Județean
Bărbat de 31 de ani din Alba, prins la volan cu permisul suspendat. Ce sancțiuni riscă acum șoferul
Un bărbat de 31 de ani din Alba, prins la volan cu permisul suspendat. Ce sancțiuni riscă acum șoferul Un...
VIDEO | Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: 33 de percheziții la o grupare internațională care spăla bani și trafica droguri din Italia și Spania
Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: 33 de percheziții la o grupare internațională care spăla bani și trafica droguri din...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
3 decembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Obiectivul, susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestor persoane
3 decembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Obiectivul, susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestor persoane Marcată, anual,...
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...