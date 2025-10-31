Doi inculpați din Alba și-au recunoscut vina! Au fost acuzați că au trucat o licitație pentru o clădire de sute de mii de lei

În mai 2024, doi inculpați din județul Alba, C.I.L. și H.E.C., au participat la o licitație publică din Sibiu pentru un imobil din Teiuș și s-au înțeles să manipuleze prețul de adjudecare. H.E.C. a făcut o ofertă falsă de 220.000 lei pentru a influența licitația, iar imobilul a fost cumpărat de C.I.L. cu 238.752 lei, sub prețul de pornire de 352.200 lei, provocând un prejudiciu de 113.448 lei.

Procurorul a dispus sechestru pe un apartament al lui C.I.L. pentru a acoperi prejudiciul. Ambii inculpați și-au recunoscut faptele și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției: C.I.L. a primit 2 ani de închisoare, iar H.E.C. 1 an, ambele pedepse fiind amânate pe o perioadă de supraveghere de 2 ani.

Cei doi și-au recunoscut vina

În acordurile de recunoaştere a vinovăţiei încheiate în datele de 30 și 31 octombrie 2025, procurorul a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

La data de 28.05.2024, inculpații C.I.L. și H.E.C. (ambii din județul Alba) au participat la o licitație publică efectuată de către biroul unui executor judecătoresc din mun. Sibiu, într- un dosarul execuțional, având ca obiect un imobil situat în orașul Teiuș, jud. Alba, după ce în prealabil s-au înțeles pentru a denatura prețul de adjudecare, inculpatul H.E.C. oferind prețul de 220.000 lei deși nu a avut nicio intenție reală de cumpărare, iar imobilul a fost adjudecat de inculpatul C.I.L. pentru suma de 238.752 lei, mult mai mică decât prețul de pornire de 352.200 lei, reprezentând 75% din prețul la care a fost evaluat imobilul, cauzând personelor vătămate un prejudiciu în cuantum de 113.448 lei (prețul de pornire al licitației de 352.200 lei minus prețul de adjudecare de 238.752 lei).

Pe parcursul urmăririi penale, prin ordonanța procurorului s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului apartament cu 4 camere deținut în cotă de 1/1 de către inculpatul C.I.L., împreună cu soția sa, până la concurenţa sumei de 150.000 lei, fiind astfel asigurată recuperarea prejudiciului și a cheltuielilor judiciare.

În prezenţa avocatului ales, inculpatul C.I.L. a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 2 ani de zile închisoare, a cărei aplicare să fie amânată în baza dispoziţiilor art. 83 Cod penal pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile.

De asemenea, în prezenţa avocatului ales, inculpatul H.E.C. a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 1 an de zile închisoare, a cărei aplicare să fie amânată în baza dispoziţiilor art. 83 Cod penal pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile.

Conform acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei, pe durata termenului de supraveghere, fiecare inculpat va respecta măsuri de supraveghere prevăzute de art. 85 alin. 1 C.pen.

Precizăm că întocmirea acordului de recunoaştere a vinovăţiei este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea dosarului la instanţa competentă, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

