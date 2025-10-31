Doi inculpați din Alba și-au recunoscut vina! Au fost acuzați că au trucat o licitație pentru o clădire de sute de mii de lei
Doi inculpați din Alba și-au recunoscut vina! Au fost acuzați că au trucat o licitație pentru o clădire de sute de mii de lei
În mai 2024, doi inculpați din județul Alba, C.I.L. și H.E.C., au participat la o licitație publică din Sibiu pentru un imobil din Teiuș și s-au înțeles să manipuleze prețul de adjudecare. H.E.C. a făcut o ofertă falsă de 220.000 lei pentru a influența licitația, iar imobilul a fost cumpărat de C.I.L. cu 238.752 lei, sub prețul de pornire de 352.200 lei, provocând un prejudiciu de 113.448 lei.
Procurorul a dispus sechestru pe un apartament al lui C.I.L. pentru a acoperi prejudiciul. Ambii inculpați și-au recunoscut faptele și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției: C.I.L. a primit 2 ani de închisoare, iar H.E.C. 1 an, ambele pedepse fiind amânate pe o perioadă de supraveghere de 2 ani.
Cei doi și-au recunoscut vina
În acordurile de recunoaştere a vinovăţiei încheiate în datele de 30 și 31 octombrie 2025, procurorul a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:
La data de 28.05.2024, inculpații C.I.L. și H.E.C. (ambii din județul Alba) au participat la o licitație publică efectuată de către biroul unui executor judecătoresc din mun. Sibiu, într- un dosarul execuțional, având ca obiect un imobil situat în orașul Teiuș, jud. Alba, după ce în prealabil s-au înțeles pentru a denatura prețul de adjudecare, inculpatul H.E.C. oferind prețul de 220.000 lei deși nu a avut nicio intenție reală de cumpărare, iar imobilul a fost adjudecat de inculpatul C.I.L. pentru suma de 238.752 lei, mult mai mică decât prețul de pornire de 352.200 lei, reprezentând 75% din prețul la care a fost evaluat imobilul, cauzând personelor vătămate un prejudiciu în cuantum de 113.448 lei (prețul de pornire al licitației de 352.200 lei minus prețul de adjudecare de 238.752 lei).
Pe parcursul urmăririi penale, prin ordonanța procurorului s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului apartament cu 4 camere deținut în cotă de 1/1 de către inculpatul C.I.L., împreună cu soția sa, până la concurenţa sumei de 150.000 lei, fiind astfel asigurată recuperarea prejudiciului și a cheltuielilor judiciare.
În prezenţa avocatului ales, inculpatul C.I.L. a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 2 ani de zile închisoare, a cărei aplicare să fie amânată în baza dispoziţiilor art. 83 Cod penal pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile.
De asemenea, în prezenţa avocatului ales, inculpatul H.E.C. a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 1 an de zile închisoare, a cărei aplicare să fie amânată în baza dispoziţiilor art. 83 Cod penal pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile.
Conform acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei, pe durata termenului de supraveghere, fiecare inculpat va respecta măsuri de supraveghere prevăzute de art. 85 alin. 1 C.pen.
Precizăm că întocmirea acordului de recunoaştere a vinovăţiei este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea dosarului la instanţa competentă, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO| Peste 1.000 de sancțiuni aplicate și peste 3.800 de misiuni efectuate de Jandarmeria Alba în primele 9 luni din 2025: Bilanțul oficial al acțiunilor desfășurate
Peste 1.000 de sancțiuni aplicate și peste 3.800 de misiuni efectuate de Jandarmeria Alba în primele 9 luni din 2025: Bilanțul oficial al acțiunilor desfășurate Jandarmeria Alba a prezentat bilanțul activității din primele nouă luni ale anului 2025, evidențiind profesionalismul și eficiența intervențiilor în peste 3.800 de misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice. […]
FOTO | Se lucrează constant la tunelurile de pe Autostrada A1 Sebeș – Nădlac. Progres semnificativ pe sectorul Margina – Holdea
Se lucrează constant la tunelurile de pe Autostrada A1 Sebeș – Nădlac Lucrările la tunelurile de pe sectorul lipsă de 9,13 km al autostrăzii A1 Sibiu (Sebeș) – Timișoara – Nădlac 2, între Margina și Holdea, avansează constant, fiind deschise 11 fronturi de lucru pentru realizarea galeriilor. Antreprenorul desfășoară activități complexe, care includ excavațiile și […]
FOTO | Sisteme denivelate de trafic pe o stradă cu risc ridicat de accidente din Teiuș. Anunțul făcut de autorități
Sisteme denivelate de trafic pe o stradă cu risc ridicat de accidente din Teiuș. Anunțul făcut de autorități În zona intersecției dintre strada Progresului și Primăverii, din orașul Teiuș, urmează să fie montate sisteme denivelate de trafic. Motivul din spatele acestei decizii este potențialul ridicat de accidente din zonă, iar în urma consultării avute între […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avertizare pentru drumeți: Salvamont semnalează condiții periculoase pe munte în acest weekend
Salvamont avertizează turiștii: Condiții extrem de periculoase pe munte în acest weekend Dispeceratul Național Salvamont România a emis o avertizare...
Economistul Radu Georgescu despre „Halloweenul românesc” care ne amenință buzunarele. „Riscul este că România va trebui să dea banii PNRR înapoi la UE”
Economistul Radu Georgescu despre „Halloweenul românesc” care ne amenință buzunarele Economistul Radu Georgescu avertizează că România se pregătește de un...
Știrea Zilei
FOTO | Continuă războiul între STP Alba și Primăria Alba: ,,Nu suntem de acord cu această reducere extrem de drastică a programului de circulație a autobuzelor”
Continuă războiul între STP Alba și Primăria Alba: ,,Nu suntem de acord cu această reducere extrem de drastică a programului...
FOTO | Dintr-un salon modest din Cugir, Victor Roșu a ajuns să educe și să inspire frizeri din toată Europa. O poveste despre pasiune, curaj și visuri împlinite
Dintr-un salon modest din Cugir, Victor Roșu a ajuns să educe și să inspire frizeri din toată Europa Dintr-un oraș...
Curier Județean
VIDEO| Peste 1.000 de sancțiuni aplicate și peste 3.800 de misiuni efectuate de Jandarmeria Alba în primele 9 luni din 2025: Bilanțul oficial al acțiunilor desfășurate
Peste 1.000 de sancțiuni aplicate și peste 3.800 de misiuni efectuate de Jandarmeria Alba în primele 9 luni din 2025:...
Doi inculpați din Alba și-au recunoscut vina! Au fost acuzați că au trucat o licitație pentru o clădire de sute de mii de lei
Doi inculpați din Alba și-au recunoscut vina! Au fost acuzați că au trucat o licitație pentru o clădire de sute...
Politică Administrație
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
Opinii Comentarii
31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din Bucureşti
31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a...
MESAJE de HALLOWEEN 2025. SMS-uri, felicitări, statusuri, mesaje amuzante, înfricoșătoare și mesaje în limba engleză de HALLOWEEN
Mesaje de Halloween 2025 • Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri...