Doi cățeluși abandonați la Vințu de Jos: Polițiștii din Alba i-au salvat la timp
Doi cățeluși abandonați, salvați de polițiștii din Alba
În dimineața zilei de miercuri, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Alba au intervenit după ce au fost sesizați că, în spatele unei case din localitatea Vințu de Jos, se aflau doi cățeluși abandonați într-o pungă.
Patrupezii au fost preluați imediat de oamenii legii și, ulterior, încredințați unei asociații pentru protecția animalelor. Din fericire, animăluțele sunt acum în afara oricărui pericol.
IPJ Alba a transmis mulțumiri Asociației Arche Noah Transilvania, precum și persoanei care a anunțat situația: „Adresăm mulțumiri Asociației Arche Noah Transilvania și domnului care ne-a anunțat că cineva are nevoie de noi!”
Reprezentanții instituției reamintesc că animalele nu pot suna la 112, dar oamenii pot și trebuie să o facă ori de câte ori observă o situație de pericol pentru acestea.
