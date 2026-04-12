Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de lei

Bogdan Ilea

acum 26 de minute

Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de lei

Doi bărbați din Zlatna, în vârstă de 69 și 70 de ani, au reclamat la poliție că au fost furați de bani prin „metoda îmbrățișării”, după ce au fost abordați pe stradă de un necunoscut. 

Ei au rămas fără suma de 1.850 de lei, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea autorului și recuperarea sumelor sustrase.

Potrivit IPJ Alba, ieri, 11 aprilie 2026, polițiștii din orașul Zlatna au fost sesizați de doi bărbați, în vârstă de 69, respectiv 70 de ani, din orașul Zlatna, cu privire la faptul că ar fi fost victimele unei infracțiuni.

Din primele cercetări reiese că, în cursul zilei de 8 aprilie 2026, în jurul orei 10.00, cei doi bărbați ar fi fost abordați de un bărbat necunoscut care, după ce a discutat cu aceștia, sub pretextul că îi cunoaște, prin ,,metoda îmbrățișării”, bărbatului de 69 de ani i-ar fi sustras suma de 250 de lei din portofelul aflat în buzunarul pantalonilor, iar bărbatului de 70 de ani i-ar fi sustras suma de 1.600 de lei din buzunarul pantalonilor.

Polițiștii din orașul Zlatna continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, în vederea identificării autorului și recuperării prejudiciul.

Așadar, în spatele unui chip prietenos, uneori, se poate ascunde un răufăcător

