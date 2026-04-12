Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de lei
Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de lei
Doi bărbați din Zlatna, în vârstă de 69 și 70 de ani, au reclamat la poliție că au fost furați de bani prin „metoda îmbrățișării”, după ce au fost abordați pe stradă de un necunoscut.
Ei au rămas fără suma de 1.850 de lei, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea autorului și recuperarea sumelor sustrase.
Potrivit IPJ Alba, ieri, 11 aprilie 2026, polițiștii din orașul Zlatna au fost sesizați de doi bărbați, în vârstă de 69, respectiv 70 de ani, din orașul Zlatna, cu privire la faptul că ar fi fost victimele unei infracțiuni.
Din primele cercetări reiese că, în cursul zilei de 8 aprilie 2026, în jurul orei 10.00, cei doi bărbați ar fi fost abordați de un bărbat necunoscut care, după ce a discutat cu aceștia, sub pretextul că îi cunoaște, prin ,,metoda îmbrățișării”, bărbatului de 69 de ani i-ar fi sustras suma de 250 de lei din portofelul aflat în buzunarul pantalonilor, iar bărbatului de 70 de ani i-ar fi sustras suma de 1.600 de lei din buzunarul pantalonilor.
Polițiștii din orașul Zlatna continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, în vederea identificării autorului și recuperării prejudiciul.
Așadar, în spatele unui chip prietenos, uneori, se poate ascunde un răufăcător
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos 2026: ,,Celebrarea Învierii Domnului din acest an să devină pentru fiecare dintre noi un pas mai conștient și mai plin de speranță pe calea Veșniciei”
Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos 2026: ,,Celebrarea Învierii Domnului din acest an să devină pentru fiecare dintre noi un pas mai conștient și mai plin de speranță pe calea Veșniciei” Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, dragilor credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu. Har, pace și binecuvântare […]
Pastorala de Paște 2026 a Înaltpreasfințitului Părinte Irineu: ”Învierea Mântuitorului este temelia învierii universale a tuturor oamenilor care au trăit pe pământ de la începutul lumii până la sfârșitul ei”
Pastorala de Paște 2026 a Înaltpreasfințitului Părinte Irineu: ”Învierea Mântuitorului este temelia învierii universale a tuturor oamenilor care au trăit pe pământ de la începutul lumii până la sfârșitul ei” † IRINEU PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI Cinstitului nostru cler, cinului monahal şi binecredincioşilor creştini din Eparhia noastră, har şi pace de […]
VIDEO | Lumina Sfântă a ajuns la Catedrala Încoronării din Alba Iulia de Paște 2026. Urmează să fie distribuită credincioșilor
Lumina Sfântă a ajuns la Catedrala Încoronării din Alba Iulia de Paște 2026. Urmează să fie distribuită credincioșilor În Sâmbăta Mare 2026, Lumina Sfântă a ajuns de la Ierusalim la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, după ce a fost preluată de pe aeroportul din Sibiu de către o delegație a Arhiepiscopiei Ortodoxe din Alba Iulia. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”
Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”...
ACCIDENT rutier MORTAL în prima zi de Paște 2026, pe DN6: O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite
ACCIDENT rutier MORTAL în prima zi de Paște 2026, pe DN6: O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei...
Știrea Zilei
Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de lei
Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de...
Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos 2026: ,,Celebrarea Învierii Domnului din acest an să devină pentru fiecare dintre noi un pas mai conștient și mai plin de speranță pe calea Veșniciei”
Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos 2026: ,,Celebrarea Învierii Domnului din acest an să devină pentru fiecare...
Curier Județean
Tânăr din Roșia Montană, depistat la volan sub influența substanțelor psihoactive. Este cercetat de oamenii legii
Tânăr din Roșia Montană, depistat la volan sub influența substanțelor psihoactive. Este cercetat de oamenii legii Un tânăr de 29...
VIDEO | SCANDAL la Aiud: Bărbat de 66 de ani, REȚINUT după ce a agresat un alt bărbat și i-a furat telefonul mobil
SCANDAL la Aiud: Bărbat de 66 de ani, REȚINUT după ce a agresat un alt bărbat și i-a furat telefonul...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
FELICITĂRI de Paște fericit. Modele de MESAJE, URĂRI și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Paști 2026
FELICITĂRI de Paște. Modele de MESAJE de Paște 2026. URĂRI de Paște fericit și SMS-uri pe care le poţi trimite...