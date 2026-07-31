Doi bărbați din Baia de Arieș, reținuți de polițiști pentru lovire și alte violențe: Au bătut un tânăr de 29 de ani la Brăzești, în urma unor discuții în contradictoriu
Doi bărbați din Baia de Arieș, reținuți de polițiști pentru lovire și alte violențe: Au bătut un tânăr de 29 de ani la Brăzești, în urma unor discuții în contradictoriu
Doi bărbați din Baia de Arieș au fost reținuți de polițiști pentru lovire și alte violențe după ce au bătut un tânăr de 29 de ani la Brăzești, în urma unor discuții în contradictoriu.
Potrivit IPJ Alba, la data de 30 iulie 2026, polițiștii din orașul Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 39, respectiv 49 de ani, ambii din orașul Baia de Arieș, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 29 iulie 2026, cei doi bărbați l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 29 de ani, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, în timp ce se aflau pe raza localității Brăzești.
Bărbatul a fost transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.
Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, față de cei doi bărbați, acestora fiindu-le interzis să se apropie de victimă.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
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