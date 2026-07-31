S-a urcat la volan fără permis de conducere și s-a ales cu dosar penal: Tânăr de 22 de ani, din Scărișoara, cercetat de polițiști

Un tânăr de 22 de ani, din Scărișoara, s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volan fără permis de conducere și a fost oprit de polițiști pe DC 261.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 iulie 2026, în jurul orei 14.00, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe DC 261, pe raza localității Gârda de Sus, un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, din comuna Scărișoara.

Din verificări a reieșit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere.

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