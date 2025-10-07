Dobânzi URIAȘE la credite în România. Economist: „Mulți nu înțeleg că dobânzile la credite vor mai crește”
Dobânzile la credite în România, și acum uriașe, vor mai crește, avertizează economistul Radu Georgescu.
Citește și: Economistul Radu Georgescu: „Dacă ai un credit, știi că îți va crește rata la bancă. Dar probabil nu știi că tu plătești cele mai mari dobânzi la credite din Europa”
„În România habar nu avem care este relația dintre printarea de bani, inflație și dobânzi.
În România este cea mai mare inflație din Europa deoarece Guvernul împrumută sume imense de bani pentru a acoperi deficitul bugetar.
În Romînia nu se produc bunuri si servicii care să acopere această avalanșă de bani împrumutați. Așa apare inflația. Mulți nu înțeleg că dobânzile la credite vor mai crește.
România se împrumută cu 8%. În mod normal toate creditele ar trebui să înceapă de la o dobândă de 12%”, spune Radu Georgescu.
