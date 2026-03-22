DNSC: Pe cine contactezi dacă ai fost victima unei fraude: ,,Vigilența digitală este esențială"

DNSC: Pe cine contactezi dacă ai fost victima unei fraude: ,,Vigilența digitală este esențială” 

DNSC atrage atenția că fraudele online devin tot mai greu de identificat, iar mesaje, apeluri sau pagini false, care par legitime, pot fi folosite pentru a fura date personale și financiare.

În acest context, instituția le recomandă oamenilor să fie vigilenți și să reacționeze rapid dacă devin victime ale unei escrocherii online.

,,Fraudele online devin tot mai sofisticate, iar atacatorii exploatează încrederea, graba sau lipsa de informare pentru a obține date sensibile. Mesaje aparent legitime, apeluri convingătoare sau pagini web false pot părea reale la prima vedere, dar ascund riscuri majore. 

De aceea, vigilența digitală este esențială. Capacitatea de a recunoaște semnalele de alarmă, de a verifica sursele și de a acționa responsabil în mediul online poate face diferența dintre siguranță și compromiterea datelor personale sau financiare. 

Dacă ai fost victima unei escrocherii online, acționează imediat: contactează banca pentru a bloca tranzacțiile neautorizate, anunță Poliția și raportează incidentul către DNSC: 

1911 

pnrisc.dnsc.ro”, se arată într-un mesaj publicat de DNSC.

