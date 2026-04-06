Divorț 2026: Românii își pot păstra numele după divorț, fără acordul fostului soţ. Proiect adoptat de Senat

Senatul României a adoptat luni, 30 martie 2026, cu majoritate de voturi, o propunere legislativă USR care simplifică regulile privind numele de familie după divorț. Noua reglementare le oferă foștilor soți o alegere clară și simplă: pot păstra numele dobândit în timpul căsătoriei sau pot reveni la numele anterior. Dacă nu își exprimă explicit opțiunea, vor păstra automat numele din timpul căsătoriei.

Inițiativa vine în contextul unor critici constante privind birocrația excesivă și costurile suplimentare generate de procedurile actuale. Prin această schimbare, autoritățile încearcă să ofere mai multă autonomie persoanelor aflate într-un moment deja dificil.

Ce prevede noua lege

Parlamentul a votat miercuri modificarea Codului civil, astfel încât, după divorț, fiecare fost soț să poată decide singur dacă păstrează sau nu numele dobândit în timpul căsătoriei, informează Mediafax.

Până acum, această opțiune era condiționată de acordul celuilalt partener. În lipsa consimțământului, persoana interesată trebuia să deschidă un proces în instanță, ceea ce însemna timp, bani și proceduri suplimentare.

Proiectul legislativ a fost inițiat de deputații USR Pollyanna Hangan și Iulian Lorincz, împreună cu deputata PNL Alina Gorghiu.

Argumentele inițiatorilor

Susținătorii proiectului spun că schimbarea elimină un obstacol inutil și oferă mai mult control asupra identității personale.

„Este o schimbare simplă, dar cu efect real: oamenii pot să-și organizeze viața profesională și personală fără complicații inutile, păstrând controlul asupra propriei identități. Această lege înseamnă mai mult decât acte și proceduri: fiecare persoană poate să-și regăsească liniștea și să-și reconstruiască viața după divorț în propriul ritm.

Pentru părinți, pentru profesioniști, pentru oricine trece printr-o despărțire, puterea de a alege numele le oferă stabilitate și siguranță într-un moment care este deja dificil. Acum, fiecare persoană care are nevoie de această lege poate să-și exercite acest drept în mod liber și demn”, declară deputata USR Pollyanna Hangan.

Mai puțină birocrație și costuri reduse

Eliminarea obligației de a obține acordul fostului partener înseamnă simplificarea procesului administrativ și reducerea cheltuielilor asociate divorțului.

Persoanele care aleg să păstreze numele nu vor mai fi nevoite să își modifice documentele oficiale — carte de identitate, pașaport, permis de conducere, semnături electronice sau diverse contracte și abonamente.

„Dacă își vor putea păstra numele și nu vor mai fi obligate să revină la numele anterior căsătoriei, fostele soții nu vor mai trebui să-și schimbe toate documentele (carte de identitate, pașaport, permis de conducere, semnături electronice, abonamente etc.). Iar în cazul în care există copii, ele nu vor mai fi obligate să facă dovada gradului de rudenie cu aceștia, ceea ce înseamnă mai puține complicații la școală, spital, vamă sau în alte situații”, potrivit comunicatului de presă emis de USR.

Impact important pentru românii din Diaspora

Noua reglementare rezolvă și o problemă frecvent întâlnită de românii care divorțează în afara țării.

În prezent, chiar dacă divorțul este pronunțat legal într-un alt stat, autoritățile române solicită acordul fostului partener pentru recunoașterea situației privind numele.

„Aceștia se confruntă, în prezent, cu dificultăți semnificative, pentru că statul român le cere acordul fostului soț pentru a le recunoaște divorțul, chiar dacă acesta a fost pronunțat legal în străinătate”, potrivit sursei citate.

După adoptarea în Parlament, legea urmează să fie trimisă la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. După semnare, aceasta va intra în vigoare și va produce efecte pentru toți cei aflați în această situație.

