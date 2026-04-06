Divorț 2026: Românii își pot păstra numele după divorț, fără acordul fostului soţ. Proiect adoptat de Senat
Senatul României a adoptat luni, 30 martie 2026, cu majoritate de voturi, o propunere legislativă USR care simplifică regulile privind numele de familie după divorț. Noua reglementare le oferă foștilor soți o alegere clară și simplă: pot păstra numele dobândit în timpul căsătoriei sau pot reveni la numele anterior. Dacă nu își exprimă explicit opțiunea, vor păstra automat numele din timpul căsătoriei.
Inițiativa vine în contextul unor critici constante privind birocrația excesivă și costurile suplimentare generate de procedurile actuale. Prin această schimbare, autoritățile încearcă să ofere mai multă autonomie persoanelor aflate într-un moment deja dificil.
Ce prevede noua lege
Parlamentul a votat miercuri modificarea Codului civil, astfel încât, după divorț, fiecare fost soț să poată decide singur dacă păstrează sau nu numele dobândit în timpul căsătoriei, informează Mediafax.
Până acum, această opțiune era condiționată de acordul celuilalt partener. În lipsa consimțământului, persoana interesată trebuia să deschidă un proces în instanță, ceea ce însemna timp, bani și proceduri suplimentare.
Proiectul legislativ a fost inițiat de deputații USR Pollyanna Hangan și Iulian Lorincz, împreună cu deputata PNL Alina Gorghiu.
Argumentele inițiatorilor
Susținătorii proiectului spun că schimbarea elimină un obstacol inutil și oferă mai mult control asupra identității personale.
„Este o schimbare simplă, dar cu efect real: oamenii pot să-și organizeze viața profesională și personală fără complicații inutile, păstrând controlul asupra propriei identități. Această lege înseamnă mai mult decât acte și proceduri: fiecare persoană poate să-și regăsească liniștea și să-și reconstruiască viața după divorț în propriul ritm.
Pentru părinți, pentru profesioniști, pentru oricine trece printr-o despărțire, puterea de a alege numele le oferă stabilitate și siguranță într-un moment care este deja dificil. Acum, fiecare persoană care are nevoie de această lege poate să-și exercite acest drept în mod liber și demn”, declară deputata USR Pollyanna Hangan.
Mai puțină birocrație și costuri reduse
Eliminarea obligației de a obține acordul fostului partener înseamnă simplificarea procesului administrativ și reducerea cheltuielilor asociate divorțului.
Persoanele care aleg să păstreze numele nu vor mai fi nevoite să își modifice documentele oficiale — carte de identitate, pașaport, permis de conducere, semnături electronice sau diverse contracte și abonamente.
„Dacă își vor putea păstra numele și nu vor mai fi obligate să revină la numele anterior căsătoriei, fostele soții nu vor mai trebui să-și schimbe toate documentele (carte de identitate, pașaport, permis de conducere, semnături electronice, abonamente etc.). Iar în cazul în care există copii, ele nu vor mai fi obligate să facă dovada gradului de rudenie cu aceștia, ceea ce înseamnă mai puține complicații la școală, spital, vamă sau în alte situații”, potrivit comunicatului de presă emis de USR.
Impact important pentru românii din Diaspora
Noua reglementare rezolvă și o problemă frecvent întâlnită de românii care divorțează în afara țării.
În prezent, chiar dacă divorțul este pronunțat legal într-un alt stat, autoritățile române solicită acordul fostului partener pentru recunoașterea situației privind numele.
„Aceștia se confruntă, în prezent, cu dificultăți semnificative, pentru că statul român le cere acordul fostului soț pentru a le recunoaște divorțul, chiar dacă acesta a fost pronunțat legal în străinătate”, potrivit sursei citate.
După adoptarea în Parlament, legea urmează să fie trimisă la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. După semnare, aceasta va intra în vigoare și va produce efecte pentru toți cei aflați în această situație.
Copiii cu cerințe speciale ar putea primi masă caldă sau pachet alimentar în loc de alocație de hrană în bani
Copiii cu cerințe speciale ar putea primi masă caldă sau pachet alimentar în loc de alocație de hrană în bani Senatul a aprobat la sfârșitul lunii martie 2026, cu 97 de voturi „pentru” și o abținere, modificarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Prin noua formă, alocația de hrană destinată copiilor cu cerințe […]
Lunea Mare: Tradiţii şi Obiceiuri din ziua în care încep Patimile Domnului. Iosif, aruncat de fraţii săi in fântână, semnifică punerea lui Hristos în mormânt
Lunea Mare: Tradiţii şi Obiceiuri din ziua în care încep Patimile Domnului. Iosif, aruncat de fraţii săi in fântână, semnifică punerea lui Hristos în mormânt Începând cu seara Floriilor şi până în Sfânta zi de Sâmbăta Mare, inclusiv, în toate bisericile ortodoxe se săvârşesc slujbe speciale, cunoscute sub numele de denii. În această săptămână se […]
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38,31%, în primele două luni din 2026, până la 11.066, față de 8.001 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe […]
