Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli: Ce prevede noul proiect de lege
Ar putea fi introdusă în curriculumul naţional disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă”, conform unei propuneri legislative care este în dezbatere publică în Camera Deputaților.
Potrivit proiectului, „începând cu anul şcolar 2026-2027, în planurile-cadru pentru învăţământul primar şi gimnazial se introduce disciplina, „Educaţie emoţională şi nonviolenţă”. Disciplina are caracter formativ şi preventiv, vizând dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor, rezolvarea paşnică a conflictelor şi cultivarea empatiei, precum şi promovarea unui climat şcolar pozitiv”, potrivit Agerpres.
Ministerul Educaţiei stabileşte, prin ordin, programele şcolare şi competenţele specifice pentru fiecare ciclu de învăţământ, asigurând aplicarea lor unitară în toate unităţile şcolare. Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” se implementează cu un program de minimum o oră pe săptămână, în limitele prevăzute de planurile-cadru aprobate.
Activităţile aferente pot fi desfăşurate fie în cadrul orei dedicate disciplinei, fie integrate în alte materii din aria socio-umană, în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei, se arată în proiect.
Unităţile de învăţământ pot colabora cu psihologi şcolari, consilieri educativi şi experţi în educaţie emoţională pentru a dezvolta conţinuturile şi activităţile didactice. De asemenea, cadrele didactice din învăţământul primar şi gimnazial beneficiază, în cadrul formării continue, de programe de pregătire acreditate, axate pe dezvoltarea competenţelor de educaţie emoţională, comunicare nonviolentă şi gestionare a conflictelor.
