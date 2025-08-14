Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează! Escrocii se dau drept părinți pe WhatsApp și trimit linkuri periculoase
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează! Escrocii se dau drept părinți pe WhatsApp și trimit linkuri periculoase, pentru a cere bani
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă pe WhatsApp, care folosesc linkuri scurte de tip wa.me sau bit.ly.
Acestea redirecționează automat către o conversație în aplicație și pot fi folosite pentru a fura date personale sau pentru a compromite dispozitivele utilizatorilor. Un scenariu frecvent implică atacatori care se prezintă drept părinți cu un număr nou de telefon, pretinzând că se află într-o urgență financiară.
Sub acest pretext, victimele sunt convinse să acceseze un link sau să trimită bani rapid. DNSC avertizează că linkurile pot conduce către site-uri de phishing, clone de WhatsApp Web sau fișiere malițioase.
Pentru protecție, instituția recomandă:
-evitarea accesării linkurilor din surse necunoscute;
-verificarea informațiilor direct cu persoana implicată, pe alt canal;
-activarea autentificării în doi pași (2FA) pentru WhatsApp;
-necomunicarea datelor personale, a codurilor de verificare sau a informațiilor bancare;
-verificarea regulată a dispozitivelor conectate în WhatsApp;
-raportarea numerelor suspecte în aplicație.
Orice tentativă de fraudă poate fi semnalată la numărul unic 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
15 august 2025 | Cursa de Valea Mănăstirii, traseu special, prin comuna Sântimbru, de praznicul Adormirii Maicii Domnului
15 august 2025 | Cursa de Valea Mănăstirii, traseu special, prin comuna Sântimbru Autobuzul Alba Iulia-Valea Mănăstirii va avea un traseu special, vineri, 15 august 2025, de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Cursele cu plecare la ora 7.30 din Autogara STP din Alba Iulia, respectiv la ora 13.00, de la Mănăstirea Râmeț, vor face un ocol […]
7 absolvenți și 3 absolvente din Promoția 2025 de la Colegiul Militar din Alba Iulia admiși cu medii foarte mari la Academia Forțelor Aeriene și Academia Forțelor Navale
7 absolvenți și 3 absolvente din Promoția 2025 de la Colegiul Militar din Alba Iulia admiși cu medii foarte mari la academii militare Absolvenți ai Promoției 2025 de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, care au obținut media 10 la testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile militare, au […]
PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP în ziua de 15 august 2025, praznicul Adormirii Maicii Domnului, în Zona Metropolitană Alba Iulia și localitățile apropiate
PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP în ziua de 15 august 2025, praznicul Adormirii Maicii Domnului, în Zona Metropolitană Alba Iulia Societatea de Transport Public SA Alba Iulia își adaptează programul de transport în ziua Sărbătorii de Sfânta Maria. Vineri, 15 august 2025, programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Adrian Negrescu: România se află în antecamera recesiunii
Adrian Negrescu: România se află în antecamera recesiunii Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o creștere de numai...
Economistul Radu Georgescu: Guvernul vrea să pună o taxă de 25 de lei pentru bunurile cumpărate de la Temu și Shein. Evident că nu va plăti nimeni această taxă
Radu Georgescu: Guvernul vrea să pună o taxă de 25 de lei pentru bunurile cumpărate de la Temu și Shein....
Știrea Zilei
14-15 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime între 33 și 37 de grade
14-15 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime între 33 și 37...
Raport dur al Departamentului de Stat al SUA: Anularea alegerilor prezidențiale din România, un precedent periculos și o restricție fără precedent asupra libertății de exprimare
Un raport sever al Departamentului de Stat al SUA provoacă un nou scandal mediatic în România. Conform acestuia, invalidarea alegerilor...
Curier Județean
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează! Escrocii se dau drept părinți pe WhatsApp și trimit linkuri periculoase
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează! Escrocii se dau drept părinți pe WhatsApp și trimit linkuri periculoase, pentru a cere...
15 august 2025 | Cursa de Valea Mănăstirii, traseu special, prin comuna Sântimbru, de praznicul Adormirii Maicii Domnului
15 august 2025 | Cursa de Valea Mănăstirii, traseu special, prin comuna Sântimbru Autobuzul Alba Iulia-Valea Mănăstirii va avea un...
Politică Administrație
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
FOTO | Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș: A fost construită pe amplasamentul unei foste centrale termice
Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș Noua creșă, edificată în cartierul Aleea Parc, a fost recepționată, marți, 12...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2025. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie Mică • SMS şi felicitări de ziua...
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români În data...