Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează! Escrocii se dau drept părinți pe WhatsApp și trimit linkuri periculoase, pentru a cere bani

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă pe WhatsApp, care folosesc linkuri scurte de tip wa.me sau bit.ly.

Acestea redirecționează automat către o conversație în aplicație și pot fi folosite pentru a fura date personale sau pentru a compromite dispozitivele utilizatorilor. Un scenariu frecvent implică atacatori care se prezintă drept părinți cu un număr nou de telefon, pretinzând că se află într-o urgență financiară.

Sub acest pretext, victimele sunt convinse să acceseze un link sau să trimită bani rapid. DNSC avertizează că linkurile pot conduce către site-uri de phishing, clone de WhatsApp Web sau fișiere malițioase.

Pentru protecție, instituția recomandă:

-evitarea accesării linkurilor din surse necunoscute;

-verificarea informațiilor direct cu persoana implicată, pe alt canal;

-activarea autentificării în doi pași (2FA) pentru WhatsApp;

-necomunicarea datelor personale, a codurilor de verificare sau a informațiilor bancare;

-verificarea regulată a dispozitivelor conectate în WhatsApp;

-raportarea numerelor suspecte în aplicație.

Orice tentativă de fraudă poate fi semnalată la numărul unic 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro

