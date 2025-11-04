Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Zeci de funcționari au rămas în funcții chiar și după anularea actelor

Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Unele acte au fost anulate, dar fără consecințe imediate

Cincizeci de angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ai Ministerului Finanțelor ar fi fost angajați sau promovați pe baza unor diplome false, obținute de la două universități-fantomă.

Deși unele dintre aceste diplome au fost ulterior anulate de instanță, majoritatea funcționarilor vizati și-au păstrat posturile fără consecințe semnificative, potrivit unui raport al Curții de Conturi din 2022, obținut de Public Record. La momentul verificărilor, ANAF era condusă de Mirela Călugăreanu, care este în prezent președinta Curții de Conturi.

Universități-fantomă și diplome false

Raportul arată că diplomele provin de la două universități private înființate la începutul anilor 2000: „Europa Ecor US” din București și „Alexandru Ghica” din Alexandria, Teleorman. Deși instituțiile au avut doar autorizații provizorii, ulterior retrase, ele au emis mii de diplome false folosite pentru angajări în instituții publice.

Ambele universități erau legate de Silviu Mina Dobronăuțeanu, fost inginer textilist, care în 2009 a fost anchetat penal pentru falsificarea a peste 2.000 de diplome. În 2016, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare, însă pedeapsa a fost prescrisă. Ancheta a scos la iveală că „studenții” primeau foi matricole și diplome false, uneori semnate de angajați necalificați, cu ajutorul cărora se înscriau la examene în universități acreditate, uneori prin prezentarea de acte falsificate.

Funcționari publici cu diplome anulate, dar încă în funcție

Raportul Curții de Conturi arată că mai mulți funcționari au continuat să activeze în instituții publice chiar și după anularea diplomelor:

Laurenția Mocănescu (fostă Munteanu) – consilier superior la Ministerul Finanțelor; instanța a respins în 2024 cererea de anulare a actelor sale de studii.

Elena Iuliana Geantă – consilier superior în același minister, activă și în 2025.

Sabina Cătănea, inspector superior la Serviciul Fiscal Topoloveni, Argeș – diploma anulată în 2019, dar a lucrat până în iunie 2024, fiind ulterior suspendată și trimisă în judecată pentru înșelăciune.

Toate cazurile urmează același tipar: diplome de la universități neacreditate, examene susținute fictiv și promovări în funcții publice.

Actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor de la Public Record privind angajații cu diplome false.

Fostul ministru, Adrian Câciu, a afirmat că în mandatul său au fost luate „toate măsurile legale” pentru recuperarea prejudiciilor, încetarea contractelor de muncă și sesizarea organelor de anchetă:

„Atât în urma constatărilor Curții de Conturi, cât și pe baza altor verificări, au fost dispuse toate măsurile legale pentru restabilirea legalității. ANAF are personalitate juridică distinctă, iar măsurile erau responsabilitatea președintelui ANAF.”

Mirela Călugăreanu, fostă șefă ANAF și actual președintă a Curții de Conturi, nu a oferit un punct de vedere. Anchetele continuă, autoritățile încercând să anuleze în instanță sute de diplome false emise în urmă cu peste două decenii.

