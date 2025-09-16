Digitalizarea blocată de birocrație: Instituțiile din România nu pot citi noile cărți electronice de identitate pentru că nu au echipamentele necesare
Digitalizarea blocată de hârțogărie: Instituțiile din România nu pot folosi noile cărți electronice de identitate pentru că nu au echipamentele potrivite
Digitalizarea dă rateuri în România pentru că birocrația e peste tot și instituțiile nu au echipamentele necesare. Chiar dacă peste 500.000 de oameni au cărți electronice de identitate, unele instituții nu pot citi datele de pe ele pentru că nu au cititoare speciale.
Un cetățean a povestit că la Direcția de Taxe și Impozite Locale din Sectorul 3 i s-a refuzat folosirea cărții electronice de identitate pentru că instituția nu avea cititor. Ministerul de Interne spune că fiecare instituție trebuie să cumpere aparatele de care are nevoie.
Cărțile electronice de identitate nu ajută dacă instituțiile nu au aparatele potrivite, iar cetățenii pierd timp și răbdare
Pe 1 septembrie, acestuia i s-a explicat că i s-a cerut dovada tipărită a adresei de domiciliu, deși aceasta era deja pe cipul cărții de identitate, și că situația generează birocrație, discriminare și pierdere de timp mai ales pentru persoanele în vârstă sau vulnerabile.
Implementarea noii cărți electronice a fost anunțată acum patru ani, dar multe instituții încă nu au cititoare de carduri. Cartea conține vizibil date personale cum ar fi numele, prenumele, CNP-ul și autoritatea emitentă, iar pe cip se află și alte informații precum numele părinților, locul nașterii, amprentele, adresa de domiciliu și certificate pentru semnătură electronică.
Ministerul de Interne spune că echipamentele și aplicațiile necesare trebuie cumpărate de fiecare instituție, iar MAI nu are atribuții legale să le furnizeze.
Fiecare instituție care vrea acces la datele de pe cip trebuie să își adapteze infrastructura, iar pentru citirea adresei de domiciliu este nevoie de un cititor de card și de aplicația IDPLUGMANAGER care permite vizualizarea informațiilor personale, semnarea electronică a documentelor, autentificarea în sistemele statului și accesul la certificatele digitale stocate pe card.
MAI și-a arătat deschiderea de a oferi sprijin tehnic și clarificări pentru o bună funcționalitate a noilor documente de identitate.
