Digitalizare a procesului de avizare/autorizare la ISU Alba: Cum se transmit documentele începând din 16 martie 2026

ISU Alba a anunțat că, începând de luni, 16 martie 2026, documentațiile pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă pot fi depuse doar în format electronic, în baza noilor prevederi legale.

,,Anunț important – Digitalizarea procesului de avizare/autorizare la ISU Alba

Începând de astăzi 16.03.2026, conform prevederilor articolului 30 indice 3, alin. (1) indice 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată prin OUG nr. 17 din 12.03.2026 și publicată în Monitorul Oficial, procedura de depunere a documentațiilor se realizează EXCLUSIV în format electronic! 

Cererile de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, a acordurilor, a punctelor de vedere, însoțite de documentațiile aferente, se depun exclusiv în format electronic, documentațiile fiind semnate cu semnătură electronică calificată de către solicitant și de către autorii documentației tehnice, potrivit legii”, se arată într-un comunicat transmis de ISU Alba.

Documentele sau solicitările se pot transmite la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

Curier Județean

FOTO | Duminică, 22 martie, ultima zi de schi a sezonului de schi 2025–2026 la Șureanu: „Vă așteptăm în weekend să profitați de ultimele zile pe pârtie!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

16 martie 2026

De

Duminică, 22 martie, ultima zi de schi a sezonului de schi 2025–2026 la Șureanu Duminică, 22 martie 2026, va fi ultima zi de schi a sezonului 2025–2026 la Domeniul Schiabil Șureanu. Vineri, sâmbătă și duminică vor funcționa atât Teleschiul Curmătura, cât și Telescaunul Aușel. „Vă așteptăm să profitați de ultimele zile pe pârtie. Este momentul […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Trei elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

16 martie 2026

De

Trei elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu” Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la etapa județeană a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu”, iar trei dintre aceștia s-au calificat la […]

Citește mai mult

Curier Județean

Se deschide sezonul teraselor 2026 în Alba Iulia: Cum se obține Certificatul de Urbanism pentru terasa sezonieră

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

16 martie 2026

De

Se deschide sezonul teraselor 2026 în Alba Iulia: Cum se obține Certificatul de Urbanism pentru terasa sezonieră Odată cu vremea bună apar și solicitările operatorilor economici din domeniul HORECA pentru amenajarea teraselor sezoniere pe domeniul public al municipiului Alba Iulia. Pentru desfășurarea acestei activități există un Regulament privind ocuparea domeniului public, aprobat prin HCL nr. […]

Citește mai mult