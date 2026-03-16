Digitalizare a procesului de avizare/autorizare la ISU Alba: Cum se transmit documentele începând din 16 martie 2026

ISU Alba a anunțat că, începând de luni, 16 martie 2026, documentațiile pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă pot fi depuse doar în format electronic, în baza noilor prevederi legale.

,,Anunț important – Digitalizarea procesului de avizare/autorizare la ISU Alba

Începând de astăzi 16.03.2026, conform prevederilor articolului 30 indice 3, alin. (1) indice 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată prin OUG nr. 17 din 12.03.2026 și publicată în Monitorul Oficial, procedura de depunere a documentațiilor se realizează EXCLUSIV în format electronic!

Cererile de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, a acordurilor, a punctelor de vedere, însoțite de documentațiile aferente, se depun exclusiv în format electronic, documentațiile fiind semnate cu semnătură electronică calificată de către solicitant și de către autorii documentației tehnice, potrivit legii”, se arată într-un comunicat transmis de ISU Alba.

Documentele sau solicitările se pot transmite la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

