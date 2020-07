Diferența dintre uniforma Miliției și uniforma actuală a Poliției. Care era „ținuta de oraș” și ce materiale erau folosite

Pagina de Facebook „Serviciul Circulatie Alba” a postat un articol referitor uniformele Milițienilor; din ce era alcătuit costumul, ce materiale erau folosite, dar și diferența de calitate dintre costumule din acele vremuri și costumele din zilele noastre.

„Astazi despre ținuta de oras a cadrelor militare arma Militie.

Tinuta de oras nu comporta diferente mari față de tinuta de serviciu si consta in urmatoarele elemente :

– Se purta camasa alba in locul celei gri-bleu ;

– Se purta pantalon drept si pantofi box negri, adecvati sezonului, in locul pantalonului pană ptr cizmă;

– Se purtau manusi de culoare gri, adecvate sezonului;

– Se puteau purta decoratiile, medaliile si ordinele deținute similar cu portul acestora in cazul ținutei de ceremonie.

Similar cu portul ținutei de ceremonie specifica ofiterilor si generalilor MI, tinuta de oraș se purta la ordin cu ocazia unor evenimente sociale sau de partid, de rang 2.

La exterior se purta mantaua de iarna din postav , pardesiul de tergal sau după caz, mantaua de ploaie sau asa zisul si arhicunoscutul, fâș.

Stofa din care era confectionată tinuta de oras-serviciu a generalilor si ofiterilor MI, era camgarn 100% ptr sezonul rece iar tinuta de vara era confectionată din stofă fresco.Maistrii militari si subofiterii aveau tinute confectionate din camgarn 75% si vâscoză conform normelor de echipare la nivelul MI si MApN, cele doau ministere militarizate din perioada 1968 – 1989.

Norma de purtare a tinutei, coifurii si incaltamintei era de 2 ani.La nivelul Inspectoratelor MI, existau compartimente de echipare care se ocupau cu aprovizionarea centralizată a articolelor de echipament militar.Pentru drepturile de echipare la imbrăcăminte, Compartimentul Echipament elibera la 2 ani un formular tipizat „Bon de comanda”, care servea detinătorului la confectionarea unui costum complet nou cu veston, un pantalon drept si un pantalon pană, la croitoria militară a garnizoanei sau la o croitorie civila a cooperatie locale, agreeata de MI. Confectionarea uniformei implica masurători initiale ale croitorului si ulterior două probe de retuș până la ridicarea produsului final…Poate aceast fapt…minor, va oferă un răspuns de ce unii politisti de azi arată asa cum arată in uniforma adusă vrac la magazia unitatii de Politie si distribuită intr-o seară pe fulgeratură….

Foto1- Maior arma Militie, Ionel Zgârdea ( R.I.P. ) – fost comandant al Militiei oraș Sebeș – cu ocazia avansării la gradul de maior. Multumim familiei pentru materialul documentar pus la dispoziție.

Foto 2 – Locotenet colonel arma Militie, Ionel Zgârdea in tinuta de serviciu. Se pot observa baretele decoratiilor, medaliilor si ordinelor detinute.Astazi despre ținuta de oras a cadrelor militare arma Militie.