Detenția în România s-a scumpit serios. Cât plătește statul pe zi pentru un deținut și cum au crescut cheltuielile în ultimii 10 ani

Detenția în România s-a scumpit serios. Cât plătește statul pe zi pentru un deținut

În România, Administrația Națională a Penitenciarelor gestionează în prezent un efectiv de 25.540 de persoane custodiate la data de 31 august 2025, conform răspunsului Ministerului Afacerilor Interne la o interpelare adresată de deputatul Daniel-Răzvan Biro.

Evoluția numărului și structurii deținuților

În ultimul deceniu, numărul deținuților a înregistrat o scădere semnificativă, de la peste 30.000 în 2014 la aproximativ 25.000 în prezent. Structura pe gen a rămas constantă, cu aproximativ 95% bărbați și 5% femei în fiecare an. Totodată, media de vârstă a crescut, de la 37 ani în 2018 la aproape 39 ani în 2025, ceea ce indică o populație penitenciară tot mai matură.

Numărul persoanelor aflate în arestat preventiv a urcat de la 2.514 în 2014 la 3.451 în 2025, iar deținuții de cetățenie străină rămân un procent redus, sub 2%, cu o ușoară tendință de creștere anuală după 2018.

Creșterea costurilor de detenție

Costul zilnic estimat pentru întreținerea unui deținut în România a crescut constant în ultimii 10 ani. În 2014, acesta era de 92,76 lei pe zi, iar în 2024 a ajuns la 280,01 lei pe zi.

Calculat în euro, costul zilnic variază între 43 și 57 euro, în funcție de rata de schimb, fiind totuși semnificativ sub media europeană, care se situează în jurul a 64 euro pe zi. Cheltuielile principale sunt destinate personalului și achiziționării de bunuri și servicii necesare funcționării penitenciarelor.

Media de vârstă a deținuților

La 31 august 2025, media de vârstă a deținuților din România era de 38,64 ani, în creștere constantă față de 37,08 ani în 2018. Această tendință reflectă o populație penitenciară tot mai matură, cu implicații pentru modul de gestionare a programelor de reintegrare și a cheltuielilor administrative.

