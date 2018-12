Deși nu este plătit pentru funcția pe care o ocupă, albaiulianul Aurel Truță, primul primar român din Spania, va candida pentru un nou mandat

Deja nu mai e un secret că un albaiulian a devenit în 2015 primul primar român din Spania. Aurel Truță (42 de ani) administrează de trei ani o localitate cu circa 100 de oameni din nordul Spaniei fără a primi niciun ban în schimb. Asta pentru că în Spania, primarii localităților care au până la 5.000 de locuitori nu sunt remunerați și în general nici nu pretind salariu.

Locuitorii din Paramo de Boedo, localitatea din provincia nordică Palencia, care l-a adoptat pe Aurel Truță în urmă cu mai bine de 12 ani, este formată aproape 100% din cetățeni spanioli. Aceștia i-au acordat încredere deplină lui Aurel Truță în 2015, văzându-l om gospodar, întreprinzător și de încredere, fără a conta faptul că e român și faima nu tocmai bună pe care unii dintre concetățenii noștri și-au făcut-o în țările Europei.

Primul primar român din Spania a trecut prin aceleași etape și greutăți precum majoritatea românilor care au ales să se stabilească aici, până la momentul în care a acceptat să intre în cursa electorală.

A lucrat în agricultură, în restaurante și în construcții, înainte să fie îndemnat să candideze pe lista Partidului Popular spaniol din Paramo de Boedo. Aurel Truță a plecat în Spania în 1999 în principal din cauza salariilor mici din România acelor vremuri. După ce a locuit în Benidorm și Alcalá de Henares, unde a înființat un bar cu numele „Apulum”, Aurel Truță s-a stabilit în provincia Palencia, unde a cumpărat o casă în care trăiește împreună cu soția lui, Mirela Emilia, și cele două fetițe ale lor.

*”M-am înscris în cursa electorală în ultima zi și nu mi-am făcut deloc campanie”

Aurel Truță povestește că locuiește în Paramo de Boedo de 12 ani, unde toți se știu între ei. ”Oamenii m-au ales nu pentru campania pe care am dus-o, pentru că practic nici n-am avut campanie, dar am vorbit cu oamenii din localitate. M-am înscris în cursă în ultima zi de depunere a candidaturii. Am avut și contracandidat. Oamenii m-au ales pentru că mă știau ca om, nu a contat că sunt român.

Am primit 53 de voturi din 81. M-au votat spaniolii, pentru că în comună nu locuiesc alți români”, a spus albaiulianul care a candidat pe lista Partidului Popular Spaniol. Comuna Paramo de Boedo are 98 de locuitori răspândiți în 3 sate, iar Aurel Truță spune că i-a plăcut de la început regiunea pentru că seamănă cu România. Românul a cochetat puțin cu politica și înainte să plece din țară, în cadrul Partidului Ecologist.

*În Spania, primarii localităților cu până la 5.000 de locuitori nu sunt remunerați și nu pretind salariu

Aurel Truță spune că în Spania e un ”obicei” ca primarii localităților care au până în 5.000 de locuitori să nu fie remunerați și nici să nu pretindă asta. ”În general, primarii localităților care au până la 5.000 de locuitori nu sunt remunerați. Primarul nu-și pune salariu, așa e obiceiul în Spania. Asta și pentru că toți au alt loc de muncă, trăiesc din altceva în afara primăriei”, a explicat edilul.

El a dezvăluit și cum se iau deciziile acolo: ”Avem secretară, avem persoane angajate pentru curățenie și în fiecare an se angajează firme pentru a duce la bun sfârșit proiectele. În funcție de necesitățile comunității, stabilim proiectele. Într-un an decidem să facem două drumuri, în altul să renovăm instalațiile. Proiectele se fac o singură dată pe an și apoi trebuie duse la capăt”. Mandatul de 4 ani al lui Aurel Truță expiră în 2019 și spune că până atunci speră să apuce să facă tot ce și-a propus.

Deși funcția de primar nu i-a adus avantaje financiare, având în vedere că nu primește salariu, iar firma sa de construcții nu a mai putut beneficia de contracte publice, Aurel Truță se declară mulțumit de încrederea cu care a fost învestit de spanioli.

El spune că într-o zi i-ar plăcea să se întoarcă în România: ”Tuturor românilor care plecăm departe de țară ne-ar plăcea să ne întoarcem. Dragostea de țară și de casă nu se pot uita. Am încredere că în timp lucrurile se vor schimba și că se va putea trăi decent și în țara mea”. Aurel Truță mărturisește că împreună cu soția sa și cele două fiice, de 10 și 3 ani, păstrează tradițiile și sărbătoresc românește de câte ori au ocazia și că cel mai mult duce dorul familiei rămase aici, a părinților și surorii.