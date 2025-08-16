Deși este „secetă” de bani, numărul beneficiarilor de pensii speciale a crescut. Magistrații continuă să primească cele mai mari sume din sistem

Numărul beneficiarilor de pensii speciale a crescut ușor, însă suficient cât să provoace tensiuni în rândul cetățenilor. La capitolul beneficii, magistrații continuă să primească cele mai mari sume din sistem

Numărul persoanelor care beneficiază de pensii speciale a crescut ușor în luna iulie 2025, ajungând la peste 11.700 de beneficiari, conform datelor oficiale comunicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Majoritatea pensiilor speciale sunt acordate magistraților și altor categorii profesionale cu statut special.

În luna iulie 2025, numărul total al beneficiarilor de pensii de serviciu era de 11.710 persoane, cu 25 mai mulți decât în luna precedentă. Dintre aceștia, 7.851 au primit pensie calculată în baza Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), adică pe principiul contributivității.

Cei mai mulți beneficiari ai acestor pensii speciale sunt magistrați, procurori și judecători, mai exact, în număr de 5.696, dintre care 2.560 primesc pensii din BASS. Aceștia au și cele mai mari pensii medii de serviciu, care au ajuns la 25.283 lei lunar. Dintre acești bani, 7.489 lei provin din sistemul contributiv, iar 22.084 lei sunt alocați direct din bugetul de stat. Astfel, cea mai mare pensie specială din România este în prezent primită de un fost magistrat.

Conform datelor CNPP, alte categorii care primesc pensii speciale includ:

-personalul diplomatic și consular: 795 beneficiari, cu o pensie medie de 6.892 lei, din care 2.893 lei provin de la bugetul de stat.

-funcționarii publici parlamentari: 877 beneficiari, cu o pensie medie de 6.113 lei, din care 3.425 lei sunt plătiți de la bugetul de stat.

-personalul aeronautic civil navigant profesionist: 1.352 pensionari, cu o pensie medie de 13.070 lei, dintre care 8.004 lei suportate de la bugetul de stat.

-beneficiarii de la Curtea de Conturi: 676 persoane, cu o pensie medie de 10.107 lei, din care 2.196 lei provin de la bugetul de stat.

-personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor (Legea 130/2015): 2.314 pensionari, cu o pensie medie de 6.711 lei, din care 3.875 lei sunt plătiți de la buget.

Modificări importante la pensiile speciale: vârsta de pensionare și vechimea

Guvernul a anunțat că beneficiarii de pensii speciale vor trebui să se pensioneze la vârsta standard, similară celei din sistemul public, și să aibă o vechime minimă în muncă de cel puțin 35 de ani.

Ministerul Muncii a lansat joi, 15 august 2025, în dezbatere publică un proiect de modificare a legislației privind pensiile speciale. Proiectul prevede și o recalculare a pensiilor și va fi supus discuțiilor publice până pe 23 august. În această perioadă, cetățenii, experții și reprezentanții societății civile pot transmite sugestii și propuneri pentru ajustarea actelor normative.

Deși numărul beneficiarilor de pensii speciale a crescut ușor, Guvernul încearcă să reglementeze acest sistem prin măsuri care să aducă echitate și sustenabilitate pe termen lung.

