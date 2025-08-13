Deșeuri periculoase depozitate într-o hală ilegală din Teiuș. Polițiștii au confiscat sute de kilograme de acumulatori uzați

Alertă! Sute de kilograme de deșeuri periculoase au fost descoperite într-o hală ilegală din Teiuș. Polițiștii au deschis dosar penal

Caz îngrijorător la Teiuș. În cursul zilei de ieri, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au efectuat un control la o societate comercială din orașul Teiuș.

În cadrul controlului, polițiștii au identificat 1.348 de kilograme de deșeuri periculoase. Mai exact, acumulatorii uzați erau depozitați în condiții improprii și fără ca societate să fie autorizată, din punctul de vedere al protecției mediului, pentru colectarea și efectuarea de operațiuni cu deșeuri periculoase.

De asemenea, polițiștii au constatat că societatea comercială nu deținea instalație pentru recuperarea freonului pentru vehiculele scoase din uz.

Întreaga cantitate de deșeuri a fost indisponibilizată, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri, neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activității de colectare, transport, valorificare și eliminare a deșeurilor periculoase și poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe sol, a unor deșeuri ori substanțe periculoase.

