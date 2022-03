DESCOPERIRE arheologică lângă Transalpina de Apuseni: S-a găsit un cimitir vechi de 5000 de ani

MESAJE de ziua MAMEI, 8 MARTIE 2022. Urări și felicitări pentru mama. Mesaje de 8 martie ziua femeii

Mesaje de 8 Martie pentru mama. De Ziua internațională a Femeii, transmite-i cele mai frumoase gânduri celei mai importante persoane femei din viața ta. Cele mai frumoase idei de mesaje, urări, SMS-uri pe care le poți transmite de 8 Martie, de Ziua Mamei.

– O mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mamico!

– Cu venirea primaverii, ai venit tu. A rasarit primul ghiocel si cu el dragostea mea pentru tine. Ti-am daruit un buchet de flori si tu mi-ai daruit dragostea ta si de atunci in sufletul meu e intotdeauna primavara, pentru ca acolo esti tu. Tu esti primavara sufletului meu. Te iubesc.

– Iti multumesc ca m-ai iubit si m-ai invatat sa iubesc. Si pe ceilalti, dar mai ales pe tine. La multi ani, mami!

– De 8 martie, un gand marunt pentru iubirea imensa pe care ti-o port. La multi ani, mama!

– Pentru ziua ta, mamico, iti trimit un ghiocel. Cat de mic il vezi, cuprinde toata primavara-n el.

– Unei singure fiinte din viata mea ii datorez tot ceea ce eu am si ceea ce sunt azi. Ea mi-a dat nastere, m-a crescut si m-a invatat sa iubesc. Nu exista cuvinte care sa o descrie! Te iubesc, mama! La multi ani!

– Tu ai adus in calea mea fericire, bunatate si dragoste. Multumesc pentru lectiile de viata pe care mi le-ai daruit. De la tine am invatat ca pot fi sensibila, dar si puternica, in acelasi timp. In aceasta zi de primavara iti adresez un gand bun si curat, dar si un martisor din suflet. La multi ani, mama!

Mesaje de 8 MARTIE pentru mama

– Știu că nu ți-am arătat mereu că am apreciat ceea ce ai făcut pentru mine. Îți sunt recunoscătoare că exist – ție îți datorez omul care sunt astăzi, datorita ție sunt un om mai bun. Tu m-ai învățat să ma respect și să respect pe alții, tu ești cea care m-a învățat sa fiu toleranta, tu ești cea care m-a ascultat întotdeauna și care a fost alături de mine mereu.

– La mulţi ani, mamă! Eşti minunată şi vreau să împart cu tine ce am mai de preţ. Te iubesc.

– Singura persoană care va avea întotdeauna încredere mine, care va fi întotdeauna lângă mine, care mă va iubi întotdeauna … întotdeauna mama mea!

– Îți sunt recunoscătoare pentru faptul că m-ai iubit necondiționat și că ai avut grija de mine toată viața, iți sunt recunoscătoare pentru că îți pasă de viața mea, pentru că ai mereu o vorbă bună pentru mine când lucrurile merg rău. Îți urez o zi plină de voie bună și sper ca dragostea mea să îți umple viața la fel cum dragostea pe care mi-ai purtat-o tu a umplut-o pe a mea.

– Ziua de 8 Martie îmi oferă prilejul potrivit pentru a-ți spune cât de mult însemni pentru mine. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce am învățat de la tine: cum să dăruiesc necondiționat, cum să am încrede în mine. Tu ai fost cea care m-a iubit fară a cere nimic în schimb, tu ești cea care mi-a oferit sprijin și incurajări când aveam nevoie, tu ai fost mereu alături de mine când viața părea împotriva mea.Te iubesc, mămica mea…

– Un gând mărunt pentru iubirea imensă pe care ţi-o port. LA MULŢI ANI! Fie ca ziua de 8 Martie să-ţi aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze și toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani! Mamă, te iubesc, pentru mine eşti unică, eşti prim’vara mea însorită!