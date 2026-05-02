Curier Județean

Doi bărbați din Alba Iulia, REȚINUȚI: Ar fi furat grinzi din lemn în valoare de 4.000 de lei de pe un teren din municipiu

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Doi bărbați din Alba Iulia, în vârstă de 31 și 20 de ani, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru furt calificat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi sustras mai multe grinzi din lemn de pe un teren din municipiu, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 4.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 mai 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 31 și 20 de ani, din municipiul Alba Iulia, care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. 

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 27/28 aprilie 2026, în jurul orei 00.30, bărbații ar fi sustras, de pe un teren situat în municipiul Alba Iulia, mai multe grinzi din lemn, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 4.000 de lei.

Cei doi bărbați vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

