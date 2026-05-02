2-3 mai 2026 | Episodul de vreme rece continuă în România: Ce arată prognoza. Anunț de ultimă oră al meteorologilor

Episodul de vreme rece continuă în România: Ce arată prognoza. Anunț de ultimă oră al meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, sâmbătă, 2 mai 2026, informarea meteo de vreme de deosebit de rece pentru această perioadă valabilă la nivelul întregii țări.

Potrivit ANM, până duminică, 3 mai 2026, la ora 10.00, vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării, unde temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 16 grade (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale), iar minimele între -8 și 8 grade.

Spre sfârșitul nopții, local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă.

Pe parcursul zilei, local vor fi averse în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Îndeosebi în Muntenia și Oltenia, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche și cantități de apă de 10…15 l/mp.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare).

Ziua, vântul va avea intensificări local în estul și sudul țării și izolat în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

