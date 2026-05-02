2-3 mai 2026 | Episodul de vreme rece continuă în România: Ce arată prognoza. Anunț de ultimă oră al meteorologilor
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, sâmbătă, 2 mai 2026, informarea meteo de vreme de deosebit de rece pentru această perioadă valabilă la nivelul întregii țări.
Potrivit ANM, până duminică, 3 mai 2026, la ora 10.00, vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării, unde temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 16 grade (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale), iar minimele între -8 și 8 grade.
Spre sfârșitul nopții, local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă.
Pe parcursul zilei, local vor fi averse în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Îndeosebi în Muntenia și Oltenia, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche și cantități de apă de 10…15 l/mp.
În Carpații Meridionali și Orientali vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare).
Ziua, vântul va avea intensificări local în estul și sudul țării și izolat în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
„Mi-am permis aroganța”. Vicepremierul Oana Gheorghiu s-a ,,scuzat” după ce a cerut parlamentarilor să voteze după conștiință
„Mi-am permis aroganța”. Vicepremierul Oana Gheorghiu s-a ,,scuzat” după ce a cerut parlamentarilor să voteze după conștiință Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat vineri seară, 1 mai 2026, că mai mulți parlamentari au fost nemulțumiți după ce aceasta le-a transmis să voteze moțiunea de cenzură potrivit propriei conștiințe. ,,Ca penitenţă, vreau să lansez un apel public […]
12-18 mai 2026 | Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a
12-18 mai 2026 | Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi organizate în perioada 12 – 28 mai, prevede calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite […]
ANALIZĂ ZIARUL UNIREA: „Sperietoarea” ANAF declanșează o explozie a conformării fiscale. Cum sunt monitorizați banii din TikTok, Vinted și Crypto
ANALIZĂ ZIARUL UNIREA: „Sperietoarea” ANAF declanșează o explozie a conformării fiscale. Cum sunt monitorizați banii din TikTok, Vinted și Crypto Peisajul fiscal din România traversează o perioadă de reconfigurare structurală profundă, marcată de trecerea de la un model de supraveghere reactivă la unul de monitorizare digitală proactivă. O analiză exhaustivă preluată de Ziarul Unirea și […]
7,3 milioane de lei în 2026 pentru regularizarea râului Aiudel și regularizarea și consolidarea albiei Văii Bucerdea: Bani prinși în bugetul pe 2026 al Apelor Române
7,3 milioane de lei în 2026 pentru regularizarea râului Aiudel și regularizarea și consolidarea albiei Văii Bucerdea: Bani prinși în...
Un mare producător de confecții din Alba a scos la vânzare sau închiriere spații din clădirea fabricii: Care este motivul
Un mare producător de confecții din Alba a scos la vânzare sau închiriere spații din clădirea fabricii Un mare producător...
ACCIDENT rutier la Lunca Mureșului: Un șofer a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate, după ce ar fi pierdut controlul autoturismului. Minor de 14 ani, transportat la spital
ACCIDENT rutier la Lunca Mureșului: Un șofer a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate, după ce ar fi pierdut...
Doi bărbați din Alba Iulia, REȚINUȚI: Ar fi furat grinzi din lemn în valoare de 4.000 de lei de pe un teren din municipiu
Doi bărbați din Alba Iulia, REȚINUȚI: Ar fi furat grinzi din lemn în valoare de 4.000 de lei de pe...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...