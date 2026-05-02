ACCIDENT rutier la Lunca Mureșului: Un șofer a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate, după ce ar fi pierdut controlul autoturismului. Minor de 14 ani, transportat la spital

Un bărbat de 24 de ani și un minor de 14 ani au fost transportați la spital, după un accident rutier produs pe strada Sub Vii, din comuna Lunca Mureșului.

Evenimentul rutier a avut loc atunci când șoferul ar fi pierdut controlul asupra autoturismului, a lovit un stâlp de electricitate, iar mașina a fost proiectată în afara părții carosabile.

Conform IPJ Alba, la data de 1 mai 2026, în jurul orei 13.45, un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din comuna Lunca Mureșului, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Sub Vii, din comună, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate, fiind proiectat în afara părții carosabile.

În urma evenimentului, conducătorul autoturismului și un minor, în vârstă de 14 ani, pasager în autoturism, au suferit leziuni corporale, fiind transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,04 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

