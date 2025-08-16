Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte cu gladiatori. PROGRAMUL zilei de sâmbătă
”Festivalul Roman Apulum – Ad Portas!” s-a deschis oficial astăzi la ora 12.00, în Piața Cetății din Cetatea Alba Carolina. Jurământul anual de credință față de împărat a fost urmat de parada războinicilor romani și daci pe strada Mihai Viteazul.
Programul zilei de astăzi continuă cu tabăra antică, cu jocuri și ateliere pentru copii. Demonstrațiile comune de tehnică militară ale trupelor participante te vor purta înapoi în timp, în vremuri demult apuse.
Seara aduce în scenă târgul de sclavi, luptele cu gladiatori și dansuri antice cu Magna Nemesis și Nimfele Daciei.
Punctul culminant al serii va fi spectacolul cu foc ”Povestea Medusei”, în Piața Cetății, dar și parada cu torțe care va încheia prima zi de festival.
Sâmbătă, 16 august
12.00 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului
Jurământul anual de credință față de împărat
Piața Cetății
12.20 Parada războinicilor romani și daci
Parada Legiunii XIII Gemina Minor
Strada Mihai Viteazul
12.30 – 20.00 Tabăra antică – ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
Platou strada Militari – tabăra romană
Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor
12.30 – 20.00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere
Platou strada Militari – tabăra romană
13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
Pornire de la Muzeul Principia
19.00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
Piața Cetății
19.30 Târg de sclavi
Piața Cetății
19.45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
Piața Cetății
20.15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis
Piața Cetății
21.15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei
Piața Cetății
21.30 Parada cu torțe
Strada Mihai Viteazul
Piața Cetății
