Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte cu gladiatori. PROGRAMUL zilei de sâmbătă

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

”Festivalul Roman Apulum – Ad Portas!” s-a deschis oficial astăzi la ora 12.00, în Piața Cetății din Cetatea Alba Carolina. Jurământul anual de credință față de împărat a fost urmat de parada războinicilor romani și daci pe strada Mihai Viteazul.

Programul zilei de astăzi continuă cu tabăra antică, cu jocuri și ateliere pentru copii. Demonstrațiile comune de tehnică militară ale trupelor participante te vor purta înapoi în timp, în vremuri demult apuse.

Festivalul Roman Apulum 2025

Seara aduce în scenă târgul de sclavi, luptele cu gladiatori și dansuri antice cu Magna Nemesis și Nimfele Daciei.

Punctul culminant al serii va fi spectacolul cu foc ”Povestea Medusei”, în Piața Cetății, dar și parada cu torțe care va încheia prima zi de festival.

Sâmbătă, 16 august

12.00 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului

Jurământul anual de credință față de împărat

Piața Cetății

12.20 Parada războinicilor romani și daci

Parada Legiunii XIII Gemina Minor

Strada Mihai Viteazul

12.30 – 20.00 Tabăra antică – ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)

Platou strada Militari – tabăra romană

Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

12.30 – 20.00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere

Platou strada Militari – tabăra romană

13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
Pornire de la Muzeul Principia

19.00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

Piața Cetății

19.30 Târg de sclavi

Piața Cetății

19.45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Piața Cetății

20.15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis

Piața Cetății

21.15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei

Piața Cetății

21.30 Parada cu torțe

Strada Mihai Viteazul

Piața Cetății

