Deputat PNL Sorin Bumb: ”768 de traficanți de droguri, 716 criminali și 762 de violatori din promoția Toader eliberați de PSD din pușcării pentru că spatiile de detenție nu îndeplineau standardele europene”

Legea recursului compensatoriu, promovată de PSD, cu mâna lui Tudorel Toader, a pus în libertate, de la adoptare și până în luna martie a acestui an, peste 16.000 de deținuți, pe motiv că spatiile de detenție nu îndeplineau normele europene.

Din datele pe care Ministerul de Justiție mi le-a transmis oficial, ca urmare a unei întrebări pe care i-am adresat-o Ministrului Justiției, reiese că din cei peste 16.000 de deținuți eliberați înainte de termen în promoția Toader, aproape 1.000 s-au întors deja la pușcărie.

Deși la televizor ni s-a spus mereu că au fost eliberați doar cei care nu prezintă risc social, precum contabilii ce au delapidat sau bunicuțele prinse de ANAF că au vândut pătrunjel fără bon fiscal, datele oficiale spun altceva. De aici deducem și de ce se întâmplă tot mai des fapte reprobabile, ce au marcat o țară întreagă, precum jaful dintr-o scară de bloc de la Alba Iulia, căreia i-au văzut victimă o tânără nevinovată.

Conform datelor oficiale de la Ministerul Justiției, au fost eliberați, înainte de termen, 5 infractori condamnați în baza legilor privind combaterea terorismului, 258 de traficanți de persoane, 218 condamnați în baza legilor privind combaterea crimei organizate, 768 de traficanți de droguri, 575 de condamnați pentru tâlhărie, 762 de condamnați pentru viol, 87 de condamnați pentru acte sexuale cu minori, 15 condamnați pentru pornografie infantila, 101 condamnați pentru lovituri cauzatoare de moarte, 287 de condamnați pentru omor deosebit de grav, 602 condamnați pentru omor calificat și 945 pentru omor.

Iar deoarece creșterea economică a PSD ne-a umplut de autostrăzi, au fost eliberați înainte de termen și 929 de condamnați aflați în pușcărie pentru conducere fără permis și încă 468 pentru conducere sub influența alcoolului și drogurilor.

In plus, 2585 de condamnați pentru furt calificat și 1246 pentru tâlhărie calificată au beneficiat și ei de super-promoția PSD. In total 16.217 condamnați!

Dragi romani, aceasta este viziunea PSD despre Europa și despre justiție. Lucrurile sunt clare că lumina zilei și la fel de clar este că dacă veți sta acasă în duminica de 26 mai, cei 15.000 de infractor rămași în libertate cu siguranță își vor manifesta recunoștința față de libertatea oferită de PSD, luând cu asalt secțiile de vot. Unii, poate chiar de mai multe ori…

Depinde doar de dumneavoastră dacă lăsați PSD să meargă mai departe cu aceste aberații sau ii sancționați votând DA la referendum și PNL la alegerile europarlamentare!

Sorin Ioan BUMB, deputat PNL de Alba