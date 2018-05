Deputat Ioan Dîrzu, președinte PSD Alba: ”Puterea de cumpărare a crescut cu 10%”

Realitatea contrazice din nou propaganda opoziției și lista de minciuni a președintelui Iohannis. Puterea de cumpărare a salariaților a crescut în mod real, conform INS, ceea ce înseamnă că nivelul de trai al românilor a crescut după venirea PSD la guvernare.

În pofida inflației și a creșterii prețurilor, în general, dar și a mesajelor negative pe care opoziția le promovează la Bruxelles și în fața investitorilor străini, salariații români pot cumpăra mai mult decât anul trecut.

Deși ne confruntăm cu cel mai mare atac al opoziției împotriva propriei țări, INS confirmă creșterea nivelului de trai al românilor. În martie 2018, puterea de cumpărare a salariaților e mai mare cu 10,1% față de martie 2017.

În același timp, în medie, salariile nete, în mână, au fost în martie 2018 cu 15,5% mai mari decât în luna martie 2017 și cu 8,7% mai mari față de februarie 2018.

În timp ce opoziția vorbește prostii, inflația s-a dublat sau triplat în țări UE, din care noi importăm circa 70 la sută din total. Mai adăugăm și creșterea cu 33 la sută a prețului petrolului în aceeași perioadă și creșterea puternică a prețului la utilități din cauza liberalizării impuse. Cu toate acestea, suntem la un nivel de 1,4, comparativ cu Germania care are 1,6, Lituania care are 3,7 sau Republica Cehă care are 2,2.

În fiecare zi, opoziția și unii parlamentari mai agitați ai ei nu se opresc să ne surprindă cu minciuni, manipulări și construcții ilogice despre economie. Îi îndemn la o competiție politică mai serioasă, mai profesionistă, mai credibilă.

Ioan Dîrzu, deputat PSD de Alba

