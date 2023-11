DELEX – prima clădire de birouri independentă energetic din județul Alba

DELEX Alba Iulia – prima clădire de birouri independentă energetic din județul Alba

„Clădire NZEB, ce-o fi și aia?” se întreabă încă destul de mulți în vremurile acestea, în care energia și mai ales prețul ei ne dau fiori reci. Ne oferă răspunsul, și mai mult decât atât, clădirea de birouri DELEX Alba Iulia.

„Mai mult” pentru că imobilul de care vorbesc a reușit să depășească standardul nZEB (nearly Zero Energy Bulding – clădire cu aproape zero consum de energie). Acest standard există oficial din ianuarie 2023, deci are o „vechime” mai mică de un an, deși despre aceste clădiri se vorbește de ani buni, însă nu se reușise standardizarea.

Cam pe la începutul acestui an am vizitat pentru prima dată sediul DELEX (anterior Delphi Electric) din Alba Iulia. Se mutaseră acolo doar de câteva luni, dar deja puteau urmări comportamentul tuturor sistemelor de producere a energiei și de încălzire a aerului, apei, de ventilație etc. pe care le-au montat și pe care le și comercializează.

Clădirea este prima din Transilvania, dacă nu chiar din România, care utilizează doar energie solară pentru utilități, pentru producție, pentru toate activitățile; chiar și mașinile firmei se încarcă la prize exterioare cu energia produsă de imobil.

Monitorizarea comportamentului acestor sisteme a continuat astfel încât există acum un bilanț energetic la un an de funcționare normală. Iar bilanțul arată, nu doar că au reușit să aibă o clădire care nu „costă” din punct de vedere energetic, dar este una care produce bani vânzând energia produsă și neconsumată – aproximativ 2000 de euro in perioada amintită. Clădirea este astfel +ZEB, adică produce mai multă energie decât consumă, asta în condițiile în care nu folosește nicio altă sursă de energie. Una dintre mândriile anecdotice ale managerului Dorin Fleșeriu este dificultatea pe care au întâmpinat-o atunci când au cerut debranșarea de la gaz: distribuitorul nu avea formulare administrative pentru așa o operațiune!

Care sunt sistemele care au adus această performanță? *panouri fotovoltaice cu putere generată de 33 MWh/an și o baterie de 15 KWh, *pompe de căldură cu dublă utilizare înclălzire și răcire, *ventilație cu recuperare de căldură, 85% recuperare, *sistem termodinamic soare-apă-aer pentru producerea apei calde menajere, la o clădire de 360 mp. DELEX utilizează preponderent echipamente produse în UE, preferând calitatea și garanția europeană în locul produselor low-cost din țări terțe.

Printre obiectivele importante care s-au folosit de expertiza echipei DELEX și a sistemelor comercialziate de ei se numări Arena Națională – degivrarea acoperișului, Aeroportul „Henri Coandă” – panouri radiante, IPEC SA – sistem fotovoltaic de 1MW, 60 de lăcașuri de cult – panouri radiante și încălzire electrică prin pardoseală și desigur o sumă impresionantă de clienți mai mici, dar tratați tot cu aceeași seriozitate! Acum DELEX participă la construirea primului bloc 100% electric.

Mândri de performanța pe care o pot dovedi cu date certe, echipa DELEX a organizat la sfârșitul săptămânii trecute un eveniment de prezentare a primei clădiri de birouri, o să-i spun +ZEB, din Transilvania, poate chiar din România, de aniversare a majoratului firmei care a împlinit în 2023 18 ani de la înființare, sub numele Delphi Electric și de promovare a noului nume: DELEX, precum și a devizei sub care-și plasează activitatea: „Viitorul e electric”. Au fost prezenți colaboratori, arhitecți și ingineri, la loc de cinste cei care au contribuit cu idei și calcule și expertiză la construirea sediului DELEX, clienți și oameni din administrație – Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, alături de Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Soluțiile DELEX pot fi studiate pe site-ul www.del.ro sau puteți vizita noua clădire pe strada Alexandru Ioan Cuza, nr 17A din Alba Iulia de luni până vineri, între orele 8.30 – 17.00.