Definitivat 2026 | Calendarul examenului, în consultare publică. Proba scrisă, prevăzută pe 14 iulie 2026

Definitivat 2026 | Calendarul examenului, în consultare publică

Calendarul examenului de definitivat 2026 a fost pus în consultare publică, luni, 18 august 2025, de către Ministerul Educației.

Potrivit documentului, înscrierea profesorilor se face până pe 10 octombrie 2025 și proba scrisă va avea loc pe 14 iulie 2026.

Extras din propunerea de calendar:

*Până pe 10 octombrie 2025 – înscrierea candidaților

*Până pe 29 mai 2026 – efectuarea celor două inspecții de specialitate (prima, până în 6 februarie 2026)

*14 iulie 2026 – susținerea probei scrise

*21 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale

*21-22 iulie 2026 – depunerea contestațiilor

*27 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice, amintește edupedu.ro.

