DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. ALBA IULIA, Str. ZENIT (ALBA – MICESTI), Str. URANUS (ALBA – MICESTI), Str. POSADA, Str. PELEAGA, Str. ORIZONT ( ALBA – MICESTI)12-27, Str. COMARNIC, Str. CIGAS, 27/10/2025 08:00 – 27/10/2025 16:00
2. JIDVEI, Str. UNIRII partial, Str. PERILOR partial 28/10/2025 08:00 – 28/10/2025 15:00
3. ALBA IULIA, Str. TINERETII, Str. PORUMBELULUI, Str. MIRCEA ELIADE, Str. ELIXIRULUI, Str ANA ASLAN 29/10/2025 08:00 – 29/10/2025 16:00

Suplimentar pentru intervalul 20.10.2025-26.10.2025

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. ALBA IULIA, Strada VIILOR, Strada ROGOZULUI 24/10/2025 08:00 – 24/10/2025 16:00
2. AIUD, Str. OSTASILOR, MOTILOR PARTIAL, CETATII, ABRUDULUI, Poligon UM HERJA 24/10/2025 09:00 – 24/10/2025 16:00
3. ALBA IULIA, Str. VIOLETELOR, Str. VASILE GOLDIS, Str. GHE.POP DE BASESTI 25/10/2025 08:00 – 25/10/2025 16:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

