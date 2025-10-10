DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 20.10.2025-26.10.2025 și pentru perioada 13.10.2025-19.10.2025

Bărbat din Alba prins la furat de lemne în Mediaș. Polițiștii au descoperit că, împreună cu doi localnici, transporta gorun și carpen fără acte legale Pe 9 octombrie, polițiștii din Mediaș au intervenit după ce un localnic a sunat la 112 sesizând că mai mulți bărbați transportă lemne fără acte în satul Boian. Printre ei, […]