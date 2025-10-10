DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 20.10.2025-26.10.2025 și pentru perioada 13.10.2025-19.10.2025
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 20.10.2025-26.10.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. SEBES – PETRESTI, Str. ZORILOR PARTIAL, Str.SIMION BARNUTIU PARTIAL, Str. PROGRESULUI, Str. PACII, Str. GRADINILOR, Str. 1 MAI DE La Gradinita la oglinda, 20/10/2025 08:00 – 20/10/2025 16:00
2. ALBA IULIA, Str. VALEA POPII, Str. SUCEVITA, Str. RAMET, Str. MANASTIRII, Str. CERBULUI, Str. ALBA REGIA, 20/10/2025 08:00 – 20/10/2025 16:00
3. CAMPENI, sosea DN74-zona PECO Campeni, Strada GARII, 21/10/2025 09:00 – 21/10/2025 16:00
4. CAMPENI, VIRSI, Strada PRINCIPALA 21/10/2025 09:00 – 21/10/2025 16:00
5. ALBA IULIA, Str. SIRIA, Str. SIMION MANDRESCU, Str. PETRE ISPIRESCU, Str. HUMULESTI, Str. GRIGORE ANTIPA, Str. EMIL RACOVITA, Str. ALEXANDRU ODOBESCU 22/10/2025 08:00 – 22/10/2025 16:00
6. ALBA IULIA, Str. VICTOR HUGO, Str. NICOLAE LABIS, Str. NICOLAE CRETULESCU, Str. IZVORULUI, Str. GARDENIEI, Str. EMILE ZOLA, Str. EMIL CIORAN, Str. DEALUL FURCILOR, Str. BARBU CATARGIU 24/10/2025 08:00 – 24/10/2025 16:00
Suplimentar pentru intervalul 13.10.2025-19.10.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. SEBES – RAHAU, Strada SCOLII PARTIAL, Strada PRINCIPALA, DEASUPRA PARTIAL 14/10/2025 08:00 – 14/10/2025 15:00
2. BERGHIN, STRAJA, Strada PRINCIPALA 15/10/2025 08:00 – 15/10/2025 15:00
3. ALBA IULIA, Strada DAICOVICIU CONSTANTIN, str. ALEXANDRU ODOBESCU, 15/10/2025 09:00 – 15/10/2025 14:00
4. SUGAG, DOBRA, Strada REGELE MIHAI 15/10/2025 09:00 – 15/10/2025 16:00
5. ALBA IULIA, Str. ZENIT (ALBA – MICESTI), Str.URANUS (ALBA – MICESTI), Str. PISCULUI, Str. PELEAGA, Str. ORIZONT ( ALBA – MICESTI) PARTIAL, Str. AZUR (ALBA-MICESTI), 16/10/2025 08:00 – 16/10/2025 16:00
6. Alba Iulia, Str. VIADANA partial, Str. FENES partial, Str. CALISTRAT HOGAS partial, Str. BECLEAN partial, Str APUSENI partial, Str ABRUDULUI, CALEA MOTILOR PARTIAL 16/10/2025 09:00 – 16/10/2025 17:00
7. BERGHIN, STRAJA, Strada PRINCIPALA 17/10/2025 08:00 – 17/10/2025 15:00
8. ALBA IULIA, Strada SIMION MANDRESCU, Strada HUMULESTI, Strada EMIL RACOVITA 17/10/2025 09:00 – 17/10/2025 14:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
