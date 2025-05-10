DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.09.2025-05.10.2025 și suplimentar pentru intervalul 10.11.2025-16.11.2025
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 10.11.2025-16.11.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 BLAJ, Strada EROILOR BL 16 12/11/2025 09:00 – 12/11/2025 11:00
2 BLAJ, Strada GHEORGHE DOJA (parțial) 12/11/2025 11:00 – 12/11/2025 13:00
3 BLAJ, Strada EROILOR (parțial), Strada CLUJULUI (parțial) 12/11/2025 11:00 – 12/11/2025 13:00
4 BLAJ, Strada EROILOR (parțial) 12/11/2025 13:00 – 12/11/2025 15:00
5 BLAJ, Strada GHEORGHE BARIȚIU 12/11/2025 15:00 – 12/11/2025 16:00
6 BLAJ, Strada GHEORGHE BARIȚIU nr. 1–5 12/11/2025 16:00 – 12/11/2025 17:00
Suplimentar pentru intervalul 10.11.2025-16.11.2025
Nr. crt. Adresa Interval orar
1 BUCIUM, COLEȘENI, Strada PRINCIPALĂ 05/11/2025 08:00 – 05/11/2025 15:00
2 VIDRA, SEGAJ, Strada PRINCIPALĂ 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
3 VIDRA, MODOLEȘTI (VIDRA), Strada PRINCIPALĂ 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
4 VIDRA, JEFLEȘTI, Strada PRINCIPALĂ 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
5 VIDRA, DEALU GOIEȘTI, Strada PRINCIPALĂ 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
6 VADU MOȚILOR, VILTORI (VADU MOȚILOR), Strada PRINCIPALĂ 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
7 VADU MOȚILOR, TOMUȚEȘTI, Strada PRINCIPALă 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
8 POIANA VADULUI, Strada PRINCIPALĂ 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
9 POIANA VADULUI, STĂNEȘTI, Strada PRINCIPALĂ 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
10 POIANA VADULUI, FĂGETU DE SUS, Strada PRINCIPALĂ 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
11 POIANA VADULUI, FĂGETU DE JOS, Strada PRINCIPALĂ 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
12 POIANA VADULUI, COSTEȘTI (POIANA VADULUI), Strada PRINCIPALĂ 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
13 AVRAM IANCU, PĂTRUȚEȘTI, Strada PRINCIPALĂ 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
14 AVRAM IANCU, GOJEIEȘTI, Strada PRINCIPALĂ 07/11/2025 08:30 – 07/11/2025 15:30
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
