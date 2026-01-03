DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026 și suplimentar pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. VALEA LUNGA, Strada PRINCIPALA 24/02/2026 09:00 – 24/02/2026 17:00

2. VALEA LUNGA, Strada PRINCIPALA 25/02/2026 09:00 – 25/02/2026 17:00

3. VALEA LUNGA, LUNCA(VALEA LUNGA), Strada PRINCIPALA 25/02/2026 09:00 – 25/02/2026 17:00

4. VALEA LUNGA, LODROMAN, Strada PRINCIPALA 25/02/2026 09:00 – 25/02/2026 17:00

5. CENADE, Strada PRINCIPALA 25/02/2026 09:00 – 25/02/2026 17:00

6. SONA, VALEA SASULUI, Strada PRINCIPALA 26/02/2026 09:00 – 26/02/2026 17:00

7. SONA – ALECUS, Str. PRINCIPALA, Str. MOBILROM, Str. CEF SONA 26/02/2026 09:00 – 26/02/2026 17:00

Suplimentar pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. AIUD, Strada VALEA AIUDULUI PARTIAL VALEA AIUDULUI 18/02/2026 08:00 – 18/02/2026 16:00

2. AIUD – Str. PASUNII, Str. GORUNULUI, Str. DORULUI, Str. CODRULUI, Str. ABRUDULUI PARTIAL 18/02/2026 08:00 – 18/02/2026 16:00

3. OCNA MURES – Str. VASILE LUPU, Str. AXENTE SEVER 18/02/2026 10:00 – 18/02/2026 15:00

4. VINTU DE JOS – Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00

5. VINTU DE JOS, VURPAR, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00

6. VINTU DE JOS, VALEA VINTULUI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00

7. VINTU DE JOS, STAUINI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00

8. VINTU DE JOS, PIRIUL LUI MIHAI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00

9. VINTU DE JOS, INURI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00

10. VINTU DE JOS, GURA CUTULUI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00

11. IGHIU, BUCERDEA VINOASA, Strada PRINCIPALA partial 19/02/2026 08:00 – 19/02/2026 15:00

12. VINTU DE JOS – Strada PARCULUI, Strada NICOLAE IORGA, Strada MIHAI EMINESCU, Strada LUCIAN BLAGA, Strada LUCIAN BLAGA, Strada PRINCIPALA TOTAL, 19/02/2026 09:00 – 19/02/2026 15:00

13. VINTU DE JOS, VURPAR, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00

14. VINTU DE JOS, VALEA VINTULUI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00

15. VINTU DE JOS, STAUINI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00

16. VINTU DE JOS, PIRIUL LUI MIHAI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00

17. VINTU DE JOS, INURI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00

18. VINTU DE JOS, GURA CUTULUI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00

19. IGHIU, BUCERDEA VINOASA, Strada PRINCIPALA partial 20/02/2026 08:00 – 20/02/2026 15:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice. Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI