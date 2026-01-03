Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026 și suplimentar pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

în

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026 și suplimentar pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. VALEA LUNGA, Strada PRINCIPALA 24/02/2026 09:00 – 24/02/2026 17:00
2. VALEA LUNGA, Strada PRINCIPALA 25/02/2026 09:00 – 25/02/2026 17:00
3. VALEA LUNGA, LUNCA(VALEA LUNGA), Strada PRINCIPALA 25/02/2026 09:00 – 25/02/2026 17:00
4. VALEA LUNGA, LODROMAN, Strada PRINCIPALA 25/02/2026 09:00 – 25/02/2026 17:00
5. CENADE, Strada PRINCIPALA 25/02/2026 09:00 – 25/02/2026 17:00
6. SONA, VALEA SASULUI, Strada PRINCIPALA 26/02/2026 09:00 – 26/02/2026 17:00
7. SONA – ALECUS, Str. PRINCIPALA, Str. MOBILROM, Str. CEF SONA 26/02/2026 09:00 – 26/02/2026 17:00

Suplimentar pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. AIUD, Strada VALEA AIUDULUI PARTIAL VALEA AIUDULUI 18/02/2026 08:00 – 18/02/2026 16:00
2. AIUD – Str. PASUNII, Str. GORUNULUI, Str. DORULUI, Str. CODRULUI, Str. ABRUDULUI PARTIAL 18/02/2026 08:00 – 18/02/2026 16:00
3. OCNA MURES – Str. VASILE LUPU, Str. AXENTE SEVER 18/02/2026 10:00 – 18/02/2026 15:00
4. VINTU DE JOS – Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
5. VINTU DE JOS, VURPAR, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
6. VINTU DE JOS, VALEA VINTULUI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
7. VINTU DE JOS, STAUINI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
8. VINTU DE JOS, PIRIUL LUI MIHAI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
9. VINTU DE JOS, INURI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
10. VINTU DE JOS, GURA CUTULUI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
11. IGHIU, BUCERDEA VINOASA, Strada PRINCIPALA partial 19/02/2026 08:00 – 19/02/2026 15:00
12. VINTU DE JOS – Strada PARCULUI, Strada NICOLAE IORGA, Strada MIHAI EMINESCU, Strada LUCIAN BLAGA, Strada LUCIAN BLAGA, Strada PRINCIPALA TOTAL, 19/02/2026 09:00 – 19/02/2026 15:00
13. VINTU DE JOS, VURPAR, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00
14. VINTU DE JOS, VALEA VINTULUI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00
15. VINTU DE JOS, STAUINI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00
16. VINTU DE JOS, PIRIUL LUI MIHAI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00
17. VINTU DE JOS, INURI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00
18. VINTU DE JOS, GURA CUTULUI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00
19. IGHIU, BUCERDEA VINOASA, Strada PRINCIPALA partial 20/02/2026 08:00 – 20/02/2026 15:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice. Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Șofer de 69 de ani, din Lupșa, cu dosar penal: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

13 februarie 2026

De

Șofer de 69 de ani, din Lupșa, cu dosar penal: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l Un șofer de 69 de ani, din Lupșa, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Vârstnic de 64 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolui: Cu ce alcoolemie conducea mașina pe o stradă din Petrești

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

13 februarie 2026

De

Vârstnic de 64 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolui: Cu ce alcoolemie conducea mașina pe o stradă din Petrești Un vârstnic de 64 de ani din Sebeș a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, în jurul orei 19.50, polițiștii rutieri din […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Impozit plătit cu două găleți pline cu monede la Aiud: Revolta unui bărbat față de creșterea dărilor locale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

13 februarie 2026

De

VIDEO | Impozit plătit cu două găleți pline cu monede la Aiud: Revolta unui bărbat față de creșterea dărilor locale Un bărbat din municipiul Aiud a ales o metodă inedită pentru a-și achita impozitele. A adus două găleți pline cu monede la Serviciul impozite și taxe locale  pentru a-și plăti dările la stat. Bărbatul a […]

Citește mai mult