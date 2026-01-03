DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026 și suplimentar pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026 și suplimentar pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. VALEA LUNGA, Strada PRINCIPALA 24/02/2026 09:00 – 24/02/2026 17:00
2. VALEA LUNGA, Strada PRINCIPALA 25/02/2026 09:00 – 25/02/2026 17:00
3. VALEA LUNGA, LUNCA(VALEA LUNGA), Strada PRINCIPALA 25/02/2026 09:00 – 25/02/2026 17:00
4. VALEA LUNGA, LODROMAN, Strada PRINCIPALA 25/02/2026 09:00 – 25/02/2026 17:00
5. CENADE, Strada PRINCIPALA 25/02/2026 09:00 – 25/02/2026 17:00
6. SONA, VALEA SASULUI, Strada PRINCIPALA 26/02/2026 09:00 – 26/02/2026 17:00
7. SONA – ALECUS, Str. PRINCIPALA, Str. MOBILROM, Str. CEF SONA 26/02/2026 09:00 – 26/02/2026 17:00
Suplimentar pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. AIUD, Strada VALEA AIUDULUI PARTIAL VALEA AIUDULUI 18/02/2026 08:00 – 18/02/2026 16:00
2. AIUD – Str. PASUNII, Str. GORUNULUI, Str. DORULUI, Str. CODRULUI, Str. ABRUDULUI PARTIAL 18/02/2026 08:00 – 18/02/2026 16:00
3. OCNA MURES – Str. VASILE LUPU, Str. AXENTE SEVER 18/02/2026 10:00 – 18/02/2026 15:00
4. VINTU DE JOS – Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
5. VINTU DE JOS, VURPAR, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
6. VINTU DE JOS, VALEA VINTULUI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
7. VINTU DE JOS, STAUINI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
8. VINTU DE JOS, PIRIUL LUI MIHAI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
9. VINTU DE JOS, INURI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
10. VINTU DE JOS, GURA CUTULUI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 06:00 – 19/02/2026 09:00
11. IGHIU, BUCERDEA VINOASA, Strada PRINCIPALA partial 19/02/2026 08:00 – 19/02/2026 15:00
12. VINTU DE JOS – Strada PARCULUI, Strada NICOLAE IORGA, Strada MIHAI EMINESCU, Strada LUCIAN BLAGA, Strada LUCIAN BLAGA, Strada PRINCIPALA TOTAL, 19/02/2026 09:00 – 19/02/2026 15:00
13. VINTU DE JOS, VURPAR, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00
14. VINTU DE JOS, VALEA VINTULUI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00
15. VINTU DE JOS, STAUINI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00
16. VINTU DE JOS, PIRIUL LUI MIHAI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00
17. VINTU DE JOS, INURI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00
18. VINTU DE JOS, GURA CUTULUI, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/02/2026 15:00 – 19/02/2026 18:00
19. IGHIU, BUCERDEA VINOASA, Strada PRINCIPALA partial 20/02/2026 08:00 – 20/02/2026 15:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice. Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Șofer de 69 de ani, din Lupșa, cu dosar penal: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l
Șofer de 69 de ani, din Lupșa, cu dosar penal: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l Un șofer de 69 de ani, din Lupșa, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
Vârstnic de 64 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolui: Cu ce alcoolemie conducea mașina pe o stradă din Petrești
Vârstnic de 64 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolui: Cu ce alcoolemie conducea mașina pe o stradă din Petrești Un vârstnic de 64 de ani din Sebeș a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, în jurul orei 19.50, polițiștii rutieri din […]
VIDEO | Impozit plătit cu două găleți pline cu monede la Aiud: Revolta unui bărbat față de creșterea dărilor locale
VIDEO | Impozit plătit cu două găleți pline cu monede la Aiud: Revolta unui bărbat față de creșterea dărilor locale Un bărbat din municipiul Aiud a ales o metodă inedită pentru a-și achita impozitele. A adus două găleți pline cu monede la Serviciul impozite și taxe locale pentru a-și plăti dările la stat. Bărbatul a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Președintele Nicușor Dan: „Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie”
Președintele Nicușor Dan: „Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie” Președintele Nicușor Dan a declarat, joi,...
VIDEO | Incendiu puternic la o vulcanizare, la 60 de kilometri de Alba: Trafic oprit pe DN1
Incendiu puternic la o vulcanizare, la 60 de kilometri de Alba: Trafic oprit pe DN1 Pompierii intervin, vineri după amiază,...
Știrea Zilei
FOTO | Garda de Mediu Alba cercetează o posibilă deversare de ape uzate în râul Arieș, în zona comunei Albac: „Nu vom tolera sub nici o formă nici un fel de abatere de la legislația de mediu”
Garda de Mediu Alba cercetează o posibilă deversare de ape uzate în râul Arieș, în zona comunei Albac: „Nu vom...
OFICIAL | România a intrat în RECESIUNE tehnică: PIB-ul a scăzut cu 1,9%. Anunțul INS
OFICIAL | România a intrat în RECESIUNE tehnică: PIB-ul a scăzut cu 1,9%. Anunțul INS Economia României este oficial în...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026 și suplimentar pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026 și suplimentar pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026 Distribuție Energie...
Șofer de 69 de ani, din Lupșa, cu dosar penal: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l
Șofer de 69 de ani, din Lupșa, cu dosar penal: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,65...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
13 Februarie 1849: Delegaţia adunării românilor de la Sibiu, Transilvania, condusă de episcopul ortodox Andrei Șaguna, înfăţişează împăratului austriac „Petiţiunea generală a fruntaşilor români din Transilvania, Banat şi Bucovina”
13 Februarie 1849: Delegaţia adunării românilor de la Sibiu, Transilvania, condusă de episcopul ortodox Andrei Șaguna, înfăţişează împăratului austriac „Petiţiunea...
13 februarie: Ziua Mondială a Radioului. De ce este marcată această zi și când a fost inaugurat primul radio național
13 februarie: Ziua Mondială a Radioului. De ce este marcată această zi și când a fost inaugurat primul radio național...