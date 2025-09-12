DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 și suplimentar pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 și suplimentar pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Intreruperile programate pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. SEBES, Strada SC PELETERIA 22/09/2025 08:00 – 22/09/2025 15:00
Suplimentar pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. ALBA IULIA – Str. VICTOR BABES, Str. PETROSANI, Str. NINA CASSIAN, Str. LUPENI, Str. GEORGE EMIL PALADE, Str. EMIL RACOVITA PARTIAL 17/09/2025 08:00 – 17/09/2025 14:00
2. SASCIORI, PLESI, Strada PRINCIPALA TOTAL 17/09/2025 09:00 – 17/09/2025 15:00
3. ALBA IULIA – Str. VASILE ALECSANDRI partial, Str. TUDOR VLADIMIRESCU partial, Str. HENRI COANDA, Str. DOINEI 18/09/2025 08:00 – 18/09/2025 16:00
4. SIBOT – Str. RAULUI, Str. PRINCIPALA, Str.MURESULUI, Str. CIMITIRULUI, Str. CENTRU, Str. 1 MAI, 18/09/2025 08:30 – 18/09/2025 14:00
5. ALBA IULIA – Str. VASILE ALECSANDRI partial, Str.TUDOR VLADIMIRESCU partial, Str. HENRI COANDA, Str. DOINEI, 19/09/2025 08:00 – 19/09/2025 16:00
6. CIUGUD, HAPRIA, Str. PINULUI, CIUGUD, Str. CAISULUI 19/09/2025 09:00 – 19/09/2025 13:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
„Masa care Unește”, la Alba Iulia | Crucea Roșie asigură asistența medicală și primul ajutor sâmbătă, 13 septembrie
„Masa care Unește”, la Alba Iulia | Crucea Roșie Filiala Alba mobilizează voluntari și ambulanțe pentru siguranța participanților pe 13 septembrie Crucea Roșie Română Filiala Alba se alătură proiectului „Masa care unește”, urmând să asigure, prin Serviciul de Ambulanță al organizației, asistența medicală de urgență și primul ajutor pe parcursul evenimentului, potrivit unui comunicat de […]
Trafic blocat pe DN 74: Copac căzut pe carosabil între Abrud și Brad
Trafic blocat pe DN 74: Un copac s-a prăbușit pe carosabil între Abrud și Brad Traficul rutier pe drumul național DN 74, pe direcția Abrud – Brad, este blocat în urma unui incident produs vineri, 12 septembrie 2025. Un copac s-a prăbușit pe carosabil, îngreunând circulația și punând în pericol siguranța șoferilor. Echipele de intervenție […]
Șoferi, atenție la viteză! Polițiștii rutieri folosesc sistemul e-SIGUR pe drumurile județului Alba
Polițiștii din Alba monitorizează traficul cu sistemul e-SIGUR pentru a sancționa depășirile de viteză Polițiștii rutieri din județul Alba vor acționa mâine, 13 septembrie 2025, cu sistemul radar e-SIGUR pentru a surprinde șoferii care încalcă regulile de circulație. Acțiunea vizează prevenirea accidentelor și protejarea tuturor participanților la trafic. „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în […]
