DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 și suplimentar pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025

„Masa care Unește”, la Alba Iulia | Crucea Roșie Filiala Alba mobilizează voluntari și ambulanțe pentru siguranța participanților pe 13 septembrie Crucea Roșie Română Filiala Alba se alătură proiectului „Masa care unește”, urmând să asigure, prin Serviciul de Ambulanță al organizației, asistența medicală de urgență și primul ajutor pe parcursul evenimentului, potrivit unui comunicat de […]