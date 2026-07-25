VIDEO | Ziua Abrudului și Ziua Minerului, sărbătorite cu spectacole folclorice și artiști locali. Celia urcă pe scenă în această seară. Programul complet Orașul Abrud este astăzi, sâmbătă, 25 iulie 2026, gazda unui eveniment dedicat comunității locale și tradițiilor din Munții Apuseni.

Cupru Min SA și Primăria Abrud organizează ediția din acest an a Zilei Abrudului și Zilei Minerului, manifestare care va reuni parade, momente artistice, spectacole folclorice și concerte.

,,În acest sfârșit de săptămână, vă invit să fim împreună la Zilele Orașului Abrud, Ziua Minerului , organizate în parteneriat cu Cuprumin Abrud , de-asemenea ca parteneri avem și Centrul de Cultură Augustin Bena, al județului Alba, unde dorim sa arătăm că tradițiile noastre sunt păstrate cu sfințenie.

Sâmbătă, la ora 12:00, ne întâlnim în fața Liceului pentru Parada Portului Popular, “Abrudul în straie populare “, îmbrăcați costumul popular sau ie și veniți alături de noi să purtăm cu mândrie moștenirea pe care am primit-o de la înaintașii noștri.”, a transmis Radu Tuhuț, primarul din Abrud.

Programul Zilei Abrudului

Manifestările au debutat la ora 12:00, cu parada „Abrudul în straie populare”, urmată de recitaluri susținute de elevi, ansambluri și artiști locali.

Pe scenă vor urca, printre alții, Grupul vocal „Muguri de cântec”, Raisa Costea, Cătălin Emil Bobar, Mihuț Alex, Ramona Oniciu, Grupul vocal „Bujorii Moților”, trupa de dans Zumba, elevii Școlii de Vară a Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud și practicanții clubului de karate coordonat de Viviana Pripon.

Ziua Minerului continuă cu concerte și recitaluri

De la ora 16:00, programul este dedicat Zilei Minerului și include spectacole susținute de Ansamblul „Dor Apusean”, Ansamblul „Țarina” al Cupru Min și numeroși interpreți de muzică populară, printre care Dorina Maria Fer, Iustina Șpan, Voichița Boboia, Ana Berindei, Oana Silvana Pocola, Andrei Bobar, Mirela Mănescu, Roxana Goia, Felicia Stoian, Otilia Haragoș Seghedi și Ramona Vița.

Seara se va încheia cu un concert susținut de trupa de folk Descânt, urmat de recitalul artistei Celia, programat de la ora 22:00. După ora 23:30, atmosfera va fi întreținută de Epicenter Band, iar petrecerea se va încheia cu o discotecă în aer liber, animată de MC Jamaika.

Acompaniamentul muzical va fi asigurat de formația condusă de Alin Joldeș, iar prezentarea evenimentului va fi realizată de Oana Silvana Pocola.