DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 10.11.2025-16.11.2025 și suplimentar pentru intervalul 17.11.2025-23.11.2025
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 17.11.2025-23.11.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. VINTU DE JOS – Strada TRAIAN, Strada LUCIAN BLAGA PARTIAL, Strada ION CREANGA, Strada HOREA 17/11/2025 08:30 – 17/11/2025 15:30
2. VINTU DE JOS – Strada TRAIAN, Strada LUCIAN BLAGA PARTIAL, Strada ION CREANGA, Strada HOREA 18/11/2025 08:30 – 18/11/2025 15:30
Suplimentar pentru intervalul 10.11.2025-16.11.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. ALBA IULIA – Strada GHEORGHE SINCAI partial, Strada ELESTEULUI, Strada CRAIVEI partial, Strada ARINILOR, 12/11/2025 08:00 – 12/11/2025 12:00
2. VINTU DE JOS – Strada TRAIAN, Strada LUCIAN BLAGA PARTIAL, Strada ION CREANGA, Strada HOREA 12/11/2025 09:00 – 12/11/2025 13:00
3. GALDA DE JOS, BENIC, Strada PRINCIPALA 12/11/2025 09:00 – 12/11/2025 13:00
4. ALBA IULIA – Strada TUDOR ARGHEZI, Strada MARIN PREDA, Strada IONEL TEODOREANU, Strada IOAN LANCRANJAN, Strada I. SLAVICI, Strada EUGEN LOVINESCU, Strada CAMIL BALTAZAR 13/11/2025 07:00 – 13/11/2025 09:00
5. ZLATNA, VALEA MICA, Strada PRINCIPALA 13/11/2025 08:30 – 13/11/2025 15:00
6. ALBA IULIA – Strada TUDOR ARGHEZI, Strada MARIN PREDA, Strada IONEL TEODOREANU, Strada IOAN LANCRANJAN, Strada I. SLAVICI, Strada EUGEN LOVINESCU, Strada CAMIL BALTAZAR 13/11/2025 16:00 – 13/11/2025 18:00
7. VINTU DE JOS – Strada TRAIAN, Strada LUCIAN BLAGA PARTIAL, Strada ION CREANGA, Strada HOREA 14/11/2025 08:30 – 14/11/2025 15:30
8. RIMETEA, Sat PRINCIPALA 14/11/2025 09:00 – 14/11/2025 16:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
