Decizie definitivă după 5 ani în cazul bărbatului care a accidentat mortal o femeie la Sebeș: Ce a hotărât instanța

Un bărbat în vârstă de 45 de ani din comuna Roșia de Secaș a fost condamnat definitiv la pedeapsa de doi ani de închisoare de către Curtea de Apel Alba Iulia, după ce a accidentat mortal o femeie în vârstă de 57 de ani, din Sebeș, care circula pe bicicletă.

La data de 22 noiembrie 2016 inculpatul C. C. C., conducătorul autotractorului marca Mercedes Benz, nu a păstrat distanța față de numita S. M., care se deplasa în fața acestuia pe bicicletă, pe aceeași direcție de deplasare, intrând în coliziune cu aceasta.

Conform raportului de expertiză medico-legală, întocmit de Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, victima a suferit o moarte violentă, care s-a datorat asfixiei mecanice ca urmare a unui traumatism toraco-abdominal, cu leziuni parietale și rupturi de diafragm, leziunile traumatice constatate la autopsie putându-se produce prin cădere pe un plan dur și călcare de către un autovehicul, între leziuni și deces legătura de cauzalitate fiind directă, necondiționată.

Inculpatul a invocat culpa exclusivă a victimei, arătând că aceasta a efectuat manevra de depășire fără respectarea normelor legale, însă o asemenea concluzie nu rezultă nici din declarația martorului ocular și nici din împrejurările reținute în raportul de expertiză, care nu reliefează o deplasare necorespunzătoare în planul drumului a victimei.

S-a reținut că victima era vizibilă anterior impactului, inculpatul putând să o observe înainte de a lua decizia de a renunța la manevra de oprire și de a accelera dacă ar fi privit în oglinda exterioară, precum și ulterior, când aceasta a devenit vizibilă spre înainte, în condițiile în care viteza de evitare prin frânare era superioară celei de deplasare a autotractorului Mercedes Benz.