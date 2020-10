De râs sau de plâns? Șeful Grupului de Comunicare Strategică, instituția care se ocupă de comunicarea cazurilor de COVID-19, NU are diplomă de licenţă

Consilierul de stat al prim-ministrului Ludovic Orban şi şeful Grupului de Comunicare Strategică (structură care se ocupă de comunicarea datelor despre pandemia de coronavirus), Andi Manciu, nu a absolvit examenul de licență. Informația a fost lansată de jurnalista Ioana Ene Dogioiu, scrie știripesurse.ro

„Așa descoperea poate dl Orban că al său consilier de stat, Andi Manciu, pe care l-a pus în fruntea Grupului de Comunicare Strategică, care scrie cele mai sensibile OUG ale Guvernului și are deja un loc eligibil pentru viitorul Parlament, este o persoana fără diplomă de licență”, scria Ioana Ene Dogioiu. „E o bazaconie. Nu am avut nicio discuție despre vreo posibilă candidatură și, implicit, e o invenție ideea unei poziții eligibile pe liste.

În privința studiilor am menționat în CV că am urmat cursurile universitare și nu am declarat că sunt până la acest moment licențiat, întrucât acest lucru ar fi contrar situației de fapt”, a declarat Manciu. „Domnul Eduard Andi Manciu a fost înmatriculat la Facultatea de Ştiinţe Politice, specializarea ştiinţe politice promoţia 2004-2008, dar nu a absolvit studiile universitare de licenţă”, a transmis SNSPA în solicitarea celor de la Știripesurse.ro

