De la „zece curat” obținut la examenul de Bacalaureat, la primul concert de licență: drumul unui tânăr albaiulian care își transformă performanțele în muzică
În anul 2022, un nume se făcea remarcat la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Darius Toma, elevul care a obținut media 10 curat la examenul de Bacalaureat, una dintre cele doar patru astfel de reușite din județ în acel an. Rezultatul său impecabil nu a venit întâmplător, Darius povestea atunci că a lucrat constant și a rămas dedicat studiului chiar și în perioada dificilă a pandemiei. Disciplina, răbdarea și pasiunea pentru învățare l-au ghidat spre succes.
Citește și: Rezultate Bacalaureat 2025: Doi elevi din Alba au obținut media 10. Sunt absolvenți ai Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia și Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș
Joi, 27 noiembrie 2025, ora 19:00, același tânăr a adăugat o nouă realizare în parcursul său: debutul în concertul de licență la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” – Cluj Napoca, acolo unde Darius si-a prezentat concertul coral de muzică românească, moment central al susținerii lucrării sale de licență.
Concertul prezentat în fata familiei si a persoanelor dragi lui: maestrul Iosif Fit, profesori ai Liceului de Arte Regina Maria, profesori coordonatori, colegi si membrii Corului Bisericii Ortodoxe „Sfânta Treime” Pâclișa insoțiți de preotul paroh, a reunit colaboratori apropiați: soliști precum Roxana Chicidea, Ramona Chicidea și Antonie Camară, participarea la pian a doamnei profesor Vera Zelenskaia și contribuția lui Alexandru Cozaciuc la fluier.
Darius apare nu doar ca dirijor, ci și ca pianist și creator al conceptului de afiș — un artist complet, implicat în fiecare detaliu al proiectului. Traseul său este o continuare firească a pasiunii care l-a definit încă din liceu.
Dacă atunci își dorea o carieră în domeniu, acum o construiește, pas cu pas, prin muncă, talent și consecvență, iar primul lui concert de licență este mai mult decât un examen: este un moment de afirmare, o dovadă că performanța academică și sensibilitatea artistică pot conviețui în același destin.
Pentru Darius Toma, muzica nu este doar un drum ales, ci un drum cântat.
