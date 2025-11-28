De la „zece curat” obținut la examenul de Bacalaureat, la primul concert de licență: drumul unui tânăr albaiulian care își transformă performanțele în muzică

În anul 2022, un nume se făcea remarcat la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Darius Toma, elevul care a obținut media 10 curat la examenul de Bacalaureat, una dintre cele doar patru astfel de reușite din județ în acel an. Rezultatul său impecabil nu a venit întâmplător, Darius povestea atunci că a lucrat constant și a rămas dedicat studiului chiar și în perioada dificilă a pandemiei. Disciplina, răbdarea și pasiunea pentru învățare l-au ghidat spre succes.

Joi, 27 noiembrie 2025, ora 19:00, același tânăr a adăugat o nouă realizare în parcursul său: debutul în concertul de licență la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” – Cluj Napoca, acolo unde Darius si-a prezentat concertul coral de muzică românească, moment central al susținerii lucrării sale de licență.

Concertul prezentat în fata familiei si a persoanelor dragi lui: maestrul Iosif Fit, profesori ai Liceului de Arte Regina Maria, profesori coordonatori, colegi si membrii Corului Bisericii Ortodoxe „Sfânta Treime” Pâclișa insoțiți de preotul paroh, a reunit colaboratori apropiați: soliști precum Roxana Chicidea, Ramona Chicidea și Antonie Camară, participarea la pian a doamnei profesor Vera Zelenskaia și contribuția lui Alexandru Cozaciuc la fluier.

Darius apare nu doar ca dirijor, ci și ca pianist și creator al conceptului de afiș — un artist complet, implicat în fiecare detaliu al proiectului. Traseul său este o continuare firească a pasiunii care l-a definit încă din liceu.

Dacă atunci își dorea o carieră în domeniu, acum o construiește, pas cu pas, prin muncă, talent și consecvență, iar primul lui concert de licență este mai mult decât un examen: este un moment de afirmare, o dovadă că performanța academică și sensibilitatea artistică pot conviețui în același destin.

Pentru Darius Toma, muzica nu este doar un drum ales, ci un drum cântat.

