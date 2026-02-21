De la un salariu de 1.200 de lei, la o rețea de clinici moderne: Povestea medicului care a pariat pe Alba Iulia și a adus unicitate pe piața serviciilor medicale din județ. Peste 3.500 de copii au venit pe lume în mâinile specialistului

Medic primar de excelență în Obstetrică-Ginecologie, dr. Ioan Casian Lăncrăjan ar fi putut să profeseze oriunde în lume. A ales însă să rămână în România și a pus umărul la transformarea municipiului Alba Iulia, unde a dezvoltat o rețea de clinici moderne. Tânărul Ioan Lăncrăjan a ales drumul lung și riguros al medicinei, iar după șase ani de facultate și alții mulți de stagiatură și rezidențiat, a investit totul în visul său. A învățat multe despre relația dintre pacient și doctor și a înțeles ce înseamnă avantajul tehnologiei și dotărilor moderne în specialitatea aleasă de el.

Ioan Casian Lăncrăjan, apreciatul doctor albaiulian, este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, iar în prezent este medic primar Obstetrică-Ginecologie Doctor în Științe Medicale. Activează ca medic în sistemul sanitar public, dar, pe lângă meseria de medic, a dezvoltat în Alba Iulia o rețea de Clinici Medicale.

Gynlife Alba Iulia este prima dintre clinicile fondate de medicul albaiulian, cu un moto frumos pe care l-a creat încă de la deschidere – „Sănătatea femeii dă valoare vieții” – o clinică de Ginecologie și Chirurgie plastică fondată în anul 2015, unde oferă servicii medicale în regim ambulatoriu și spitalizare de zi.

„Din grijă pentru copilul tău” a luat naștere ,,Pediatric Center”, un centru de pediatrie modern, unic în județul Alba, înființat în anul 2018, ca urmare a solicitărilor pacientelor care au născut cu doctorul Lăncrăjan, pentru necesitatea serviciilor de Pediatrie.

Și ,,pentru că am simțit că putem aduce sănătate în familia completă, părinți și bunici, cu un alt moto frumos în minte – ,,Noi aducem sănătate în familia dumneavoastră”, am demarat al treilea proiect – Transilvania Medical Clinic – o clinică mulți disciplinară în care oferim servicii medico-chirurgicale adulților. Astfel, în acest moment, eu cu medicii noștri colaboratori, peste 40 la număr, dar și împreună cu echipa noastră, oferim servicii medicale de excelență la peste 15.000 de pacienți anual. Oferim sănătate românilor și României deopotrivă”, a declarat pentru Ziarul Unirea doctorul Lăncrăjan.

Începutul unui vis: 1.200 de lei salariu net și un spațiu mic închiriat

Începutul anului 2015 l-a găsit pe tânărul medic specialist cu un salariu lunar de 1.200 lei net, dar și cu un vis mare. Cu toate că nu era eligibil pentru nici un proiect de finanțate, pentru a-și urma visul, dar cu bani puțini, extrem de puțini la început, într-un spațiu închiriat de 200 mp, cu mult curaj, încrezător, bazându-se doar pe forțele sale și pe ce putea profesional, cu o nebunie frumoasă a tinereții, dar și ghidat de un crez care spune că „cel mai mare risc al vieții e să nu îți asumi nici un risc”, a demarat primul său proiect și în mai puțin de 7 luni, pe data de 26 iunie 2015, doctorul Lăncrăjan inaugura prima clinică privată cu paturi în specialitatea Obstetrică-Ginecologie din județul Alba- Gynlife: ,,Astfel visul meu devenea realitate și partea grea, dar frumoasă, abia acum începea, acela a fost doar începutul unei călătorii frumoase”.

Următoarele proiecte au fost oarecum mai ușor de realizat față de primul, avea alte cifre, prezenta alte garanții și devenea eligibil pentru finanțate. Astfel, povestea merge mai departe, iar astăzi, albaiulianul deține peste 2200 mp de imobile cu destinație medicală unde funcționează cele trei clinici în care își desfășoară activitatea peste 40 de medici specialiști în toate domeniile și care oferă servicii de calitate tuturor celor care le trec pragul.

Parcursul profesional i-a fost marcat și de oamenii de lângă el, medici de excepție cu care a lucrat, de la care a învățat că meseria se face din pasiune, și făcând din suflet, rezultatele nu vor întârzia să apară: ,,Pe parcursul vieții și activității noastre întâlnim mereu oameni care pot aduce plus valoare în evoluția noastră din toate domeniile de activitate, fiecare prin experiență lui ne poate influența măcar percepția și gândirea dar, niciodată să nu facem altceva decât ceea ce simțim și ne dictează inima și mintea”.

Provocările unui business

Într-un bussines, ca și în viață, provocările sunt zilnice, iar pentru medicul albaiulian prima provocare a fost să rămână în România, deși la finalizarea studiilor universitare sau a pregătiri sale ca medic rezident, foarte mulți colegi de-ai săi au ales calea Occidentului pentru beneficii financiare mai mari, pentru un sistem sanitar mai performant sau pentru că România nu oferea la vremea respectivă, cum probabil nu oferă nici acum, continuitate în cariera medicală: ,,Am decis să rămân și să merg înainte din datorie morală față de țara în care m-am născut, față de țară care a investit în mine. Și am rămas…”, povestește medicul.

Ambițios din fire, tânărul medic a început să studieze zile și nopți întregi legi, normative, și a fost uimit de piedicile birocratice din România. Așa a dat peste o nouă provocare, cea cu sine însuși: simțea că poate mai mult, credea în el și în visul său, credea că muncind mult și onest, își poate duce visul la alt nivel.

,,Odată mi s-a spus de către un funcționar – Domnule doctor, oare nu sunteți prea tânăr pentru un asemenea proiect? – lucru care nu a făcut decât să mă ambiționeze mai mult, mi-au trimis documente să mă ,,sperie” oarecum, să mă opresc, dar nu mai avea cine să mă oprească, nu avea cine să mă condiționeze cu ceva, eram un medic tânăr, era planul meu și trebuia să îl urmez și sa îl duc până la capăt”. își amintește Ioan Lăncrăjan.

O provocare constantă în toată cariera sa sunt oamenii, echipa cu care lucrează: indiferent ce proiect demarează, indiferent câtă tehnologie deține și ce activitate întreprinde, resursa umană face diferența, este de părere medicul: ,,Aveam eu o vorbă la care încă țin foarte mult: indiferent cât de frumoase și dotate vor fi aceste clinici, dacă nu aducem suflet în ele, sunt degeaba, iar sufletul clinicilor noastre sunt oamenii, medicii, asistentele, echipa administrativă, dar în special cei care ne solicită serviciile, români din județul Alba și județele limitrofe, români din diaspora, pentru ei suntem aici și datorită lor existăm și mergem înainte”, mai spune ginecologul.

Servicii medicale de calitate în toate specialitățile medico-chirurgicale

Cu toate că este de părere că în medicină nu se poate vorbi neapărat de competiție, plusul adus pe piața medicală din Alba Iulia de business-ul său a fost prezent încă din primul moment prin ducerea cabinetului medical clasic, la nivel de unitate sanitară privată cu paturi, la Clinica Gynlife putând fi realizate și alte tipuri de servicii medicale, în condiții de siguranță maximă, atât pentru medic, dar în special pentru pacient.

În ceea ce privește Centrul Pediatric, vorbim despre un concept nou, inexistent la nivelul județului până în acel moment. Clinica destinată celor mai mici pacienți a închegat o echipă de specialiști care pot oferi toate serviciile medicale destinate copiilor.

Dacă primele două Clinici au adus unicitatea pe piața serviciilor medicale din Alba, cea de-a treia a venit ca o necesitate: ,,Acoperind până în acel moment doar segmente de pacienți, femei și copii, dar și necesitatea de a nu ne face „concurență” nouă, a impus, cum era normal, ca o condiție necesară evoluției, să putem oferi și servicii medicale în toate specialitățile medico-chirurgicale, iar astăzi reușim să oferim servicii medicale de calitate întregii familii prin specialiștii noștri de excepție”, explică medicul.

Onestitate, ambiție, curaj și perseverență, dar ai ales empatie și credință în Dumnezeu

Onestitatea, ambiția, curajul și perseverența îl caracterizează cel mai bine pe medicul Lăncrăjan, mai ales în business: ,,Pe tot parcursul vieții noastre dobândim valori noi dar, probabil în codul nostru genetic, cu unele ne naștem și le definim pe parcursul evoluției noastre, dar, cu toate acestea, fără autodisciplină, organizare, empatie și nu în ultimul rând credință în Dumnezeu, nu am putea să realizăm nimic din ceea ce ne propunem”.

Omul Ioan Lăncrăjan, dincolo de business-ul său

Omul Ionuț Lăncrăjan, așa cum îl știu majoritatea prietenilor, este un om normal, este căsătorit și, alături de soția sa Adela Lăncrăjan, a reușit să realizeze tot ce dețin în momentul de față: ,,Firma de contabilitate a soției reușește să ne gestioneze toate cifrele noastre actuale, avem o fetiță superbă de 10 ani, Medeea Maria, de care ne bucurăm zi de zi, de la nașterea ei până când va fi menit să rămânem pe pământ”.

Ca orice om normal, albaiulianul încearcă să acopere cât mai mult din meserie, business, familie: ,,Și noi doctorii suntem oameni, și noi avem griji, nevoi, bucurii, necazuri și, de multe ori, și noi ne îmbolnăvim de la suprasolicitare, stres, alimentație haotică, gărzi și, nu în ultimul rând, grija pentru cei care apelează la noi.

Nu de puține ori am intrat în operație cu o stare de sănătate mai precară decât a pacientei care era pe masă, dar era misiunea mea, pentru asta eram eu acolo și, pentru că sănătatea femeii era în mâinile mele, trebuia să las la o parte starea mea, să mă dedic total în rezolvarea cazului, pentru că medicina este pe lângă știința, și conștiință”, spune specialistul.

Peste 3.500 de copii aduși pe lume de medicul Ioan Lăncrăjan

Multe meserii sunt atractive pentru medicul specialist, de la zonele fiscale până la cele administrative, de la juridic la activitatea didactică, dar, cu toate acestea, spune că niciodată nu ar alege să facă altceva: ,,Fac totul cu atâta ușurință, pasiune și implicare. Medicina e fascinantă, iar specialitatea mea îmi conferă privilegiul să văd cum apare viața pe pământ, cum evoluează omul de la câțiva milimetri în viața intrauterină la nou născut. Când prima respirație are loc în mâinile tale este o senzație pe care nu oricine are darul să o trăiască, apoi, văzându-i pe stradă, în colectivitate, îți oferă o mulțumire și o împlinire că nu suntem degeaba pe pământ și rămâne ceva în urma noastră”.

Medicul din Alba Iulia nu se vede profesând în altă parte decât România, țara care a investit în el și l-a ajutat să ajungă omul care este astăzi: ,,Aici s-a născut fetița mea, și pentru ea, precum și pentru cei peste 3500 de copii care prin mâinile mele au respirat pentru prima dată aerul țării noastre, suntem datori moral să ne aducem toată contribuția la dezvoltarea României, la evoluția continuă a nației noastre, prin investiții, prin îmbunătățirea serviciilor pe care le prestăm”.

Cu toate că se poate considera împlinit din punct de vedere profesional, medicul albaiulian nu crede că și-a încheiat misiunea antreprenorială: ,,Mereu apar proiecte noi, mereu ne adaptăm oportunităților care apar sau piedicilor birocratice ale statului, haosul fiscal care nu ne conferă nouă antreprenorilor români stabilitate măcar pe termen mediu, dar cu toate impedimentele apărute pe parcursul drumului nostru suntem „obligați” să demonstrăm că România prin noi poate să ofere servicii de excepție comparativ cu oricare țară din Europa, ba dimpotrivă, uneori peste ceea ce se oferă dincolo, lucruri confirmate de cei care ne trec pragul”.

,,Nu trebuie să știi tot drumul până la destinație. Fă primul pas și vei ști care este următorul”, este crezul medicului Ioan Lăncrăjan: ,,Primul pas este mereu cel mai important, iar cu muncă și perseverență, următorul pas poate fi mai ușor sau mai greu, mai mare în cazul meu, important este să te ții de drumul pe care îl ai, să privești doar înainte, să nu te lași influențat de nimeni și nimic din exterior, să nu lași pe nimeni să îți spulbere speranța că visul tău se va îndeplini”, este îndemnul medicului pentru toți cei care încă îndrăznesc să viseze.

