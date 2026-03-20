De la Roma la Alba Iulia: Cipriana Smărăndescu aduce muzica lui Bach într-un concert special acasă
Un artist născut la Alba Iulia și format pe scenele europene revine în fața publicului local: Cipriana Smărăndescu susține duminică, 22 martie 2026, un concert de orgă dedicat muzicii lui Johann Sebastian Bach.
Un drum care începe acasă
Duminică, 22 martie 2026, de la ora 18:00, în Biserica Evanghelică din Alba Iulia, publicul este invitat la un concert de orgă care aduce împreună rafinamentul și emoția. Intrarea este liberă.
Născută la Alba Iulia și formată la București, Cipriana Smărăndescu trăiește și creează de peste două decenii la Roma. Prezența sa la Alba Iulia nu este doar un recital; este o legătură vie între orașul natal și parcursul său internațional.
Bach – muzică care trăiește în spațiu și timp
Programul serii include fragmente din „Variațiunile Goldberg” (BWV 988), lucrare de referință în repertoriul baroc, cu o profunzime care invită la introspecție.
Pentru Cipriana Smărăndescu, muzica barocă este un spațiu al echilibrului între rigoare și expresivitate, pe care o explorează constant atât la orgă, cât și la clavecin. Experiența acumulată pe scene din România și din Europa îi permite să ofere interpretări care ating publicul atât intelectual, cât și emoțional.
O voce istorică: orga de la Biserica Evanghelică
Concertul va pune în valoare orga construită în 1897 de Karl Einschenk (Brașov). Sub mâinile artistei, instrumentul devine o voce vie, gravă și luminoasă în același timp, care face ca fiecare notă să respire și să transforme muzica într-o experiență aproape meditativă.
O întâlnire care contează
Evenimentul nu este doar despre muzică: este o reîntâlnire între un artist și comunitatea care l-a format, între trecut și prezent, între loc și lume. Este o experiență sonoră și emoțională unică pentru publicul din Alba Iulia.
Concertul este organizat cu sprijinul Asociației Arca Talentelor și face parte din inițiativele dedicate promovării muzicii clasice și valorificării instrumentelor istorice.
Invitație
Există concerte care se ascultă și concerte care se simt. Cel de duminică, de la Biserica Evanghelică din Alba Iulia, cu Cipriana Smărăndescu, promite să fie din a doua categorie.
Intrarea este liberă.
