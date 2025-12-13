„De la mesaje urgente și oferte «prea bune ca să fie adevărate» până la conturi false: Atacatorii folosesc orice pretext”. Avertismentul DNSC în perioada sărbătorilor

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că, în mediul online, sunt folosite tot mai frecvent mesaje urgente, oferte „prea bune ca să fie adevărate” și conturi false pentru a induce în eroare utilizatorii și a obține date personale sau financiare.

Astfel, DNSC a transmis un avertisment cu privire la aceste riscuri și a emis un set de recomandări pentru cetățeni:

,,De la mesaje urgente și oferte „prea bune ca să fie adevărate”, până la conturi false, linkuri suspecte și plăți în avans, atacatorii folosesc orice pretext pentru a păcăli utilizatorii și a obține date personale sau financiare.

Recomandări pentru a rămâne în siguranță:

Verifică întotdeauna identitatea celui care te contactează.

Nu accesa linkuri primite din surse necunoscute sau suspecte.

Evită plățile în avans către conturi personale.

Analizează cu atenție adresa site-ului și elementele de securitate.

Activează autentificarea în doi factori pentru conturile importante.

Caută recenzii reale înainte de a face o achiziție online.

Într-un spațiu digital plin de capcane, vigilența este cea mai bună protecție. Rămâi precaut, verifică informațiile și nu lua decizii sub presiune”, se arată în mesajul transmis de DNSC.

