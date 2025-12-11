De ce mulți investitori includ aurul în strategiile lor de protecție împotriva inflației (P)

De ce mulți investitori includ aurul în strategiile lor de protecție împotriva inflației

Aurul rămâne o resursă valoroasă pentru investitorii care caută diversificare și protecție a capitalului. Este perceput drept „activ de refugiu” – etichetă ce nu garantează randamente viitoare, dar arată încrederea de durată a pieței în valoarea sa. Investițiile pot fi directe (lingouri, monede, bijuterii) sau indirecte (ETF-uri, CFD-uri și alte instrumente listate), fiecare cu avantaje și riscuri specifice.

Înainte de orice expunere la piața aurului, este esențială o documentare serioasă, pentru a înțelege mecanismele pieței și factorii care influențează prețul. Cei interesați de tranzacționarea online a aurului, inclusiv prin CFD-uri, pot accesa platforma XTB: https://www.xtb.com/ro/educatie/cum-poti-sa-tranzactionezi-aur-online, unde găsesc resurse educaționale dedicate.

Aurul, rezervor de valoare în perioade de incertitudine

Un motiv important pentru care aurul este inclus în strategiile antiinflaționiste este reputația sa de „rezervor de valoare”. Monedele își pot pierde puterea de cumpărare din cauza inflației, însă aurul tinde să își mențină valoarea reală sau chiar să se aprecieze când încrederea în monedele fiat scade. Istoric, în perioade de criză economică, tensiuni geopolitice sau inflație ridicată, aurul a avut adesea evoluții pozitive, dar performanțele trecute nu garantează rezultate similare în viitor.

Diversificarea portofoliului și riscuri

Aurul este folosit frecvent pentru diversificarea portofoliului, având de regulă o corelație redusă cu acțiunile sau obligațiunile, ceea ce poate diminua volatilitatea generală. Totuși, nu este o soluție universală, ci o componentă complementară, integrată în funcție de obiectivele și toleranța la risc ale fiecărui investitor. Ca orice activ, aurul poate trece prin perioade de volatilitate, iar deciziile de investiții trebuie adaptate nevoilor fiecăruia.

Avertisment cu privire la riscuri

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.

