De ce mulți investitori includ aurul în strategiile lor de protecție împotriva inflației (P)
De ce mulți investitori includ aurul în strategiile lor de protecție împotriva inflației
Aurul rămâne o resursă valoroasă pentru investitorii care caută diversificare și protecție a capitalului. Este perceput drept „activ de refugiu” – etichetă ce nu garantează randamente viitoare, dar arată încrederea de durată a pieței în valoarea sa. Investițiile pot fi directe (lingouri, monede, bijuterii) sau indirecte (ETF-uri, CFD-uri și alte instrumente listate), fiecare cu avantaje și riscuri specifice.
Înainte de orice expunere la piața aurului, este esențială o documentare serioasă, pentru a înțelege mecanismele pieței și factorii care influențează prețul. Cei interesați de tranzacționarea online a aurului, inclusiv prin CFD-uri, pot accesa platforma XTB: https://www.xtb.com/ro/educatie/cum-poti-sa-tranzactionezi-aur-online, unde găsesc resurse educaționale dedicate.
Aurul, rezervor de valoare în perioade de incertitudine
Un motiv important pentru care aurul este inclus în strategiile antiinflaționiste este reputația sa de „rezervor de valoare”. Monedele își pot pierde puterea de cumpărare din cauza inflației, însă aurul tinde să își mențină valoarea reală sau chiar să se aprecieze când încrederea în monedele fiat scade. Istoric, în perioade de criză economică, tensiuni geopolitice sau inflație ridicată, aurul a avut adesea evoluții pozitive, dar performanțele trecute nu garantează rezultate similare în viitor.
Diversificarea portofoliului și riscuri
Aurul este folosit frecvent pentru diversificarea portofoliului, având de regulă o corelație redusă cu acțiunile sau obligațiunile, ceea ce poate diminua volatilitatea generală. Totuși, nu este o soluție universală, ci o componentă complementară, integrată în funcție de obiectivele și toleranța la risc ale fiecărui investitor. Ca orice activ, aurul poate trece prin perioade de volatilitate, iar deciziile de investiții trebuie adaptate nevoilor fiecăruia.
Avertisment cu privire la riscuri
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Economie
Comunicat de presă PNRR: „Transformarea digitală a societății Mold Technology SRL, accelerarea succesului prin tehnologie”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“ MOLD TECHNOLOGY SRL anunţă finalizarea implementării proiectului cu titlul „TRANSFORMAREA DIGITALĂ A SOCIETĂȚII MOLD TECHNOLOGY SRL, ACCELERAREA SUCCESULUI PRIN TEHNOLOGIE”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Apel DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ […]
Comunicat de presă – 5 decembrie 2025: Digitalizarea activității SC Transalpina Fan SRL
Comunicat de Presă: Digitalizarea Societății Transalpina Fan SRL Numele beneficiarului: SC Transalpina Fan SRL. Obiectul poiectului: Dotarea cu echipamente IT și soluții software care să asigure dezvoltarea sustenabilă a societății. Valeoarea totală a proiectului: 627.841,04 lei. Data începerii și finalizării proiectului: 26.04.2025 – 25.11.2025. Codul proiectului: RUE 3200. Secțiune Știri sub articolul principal Urmăriți Ziarul […]
Mobilier de grădină eco-friendly: Cum să contribui la un mediu curat prin alegerea potrivită (P)
Mobilier de grădină eco-friendly: Cum să contribui la un mediu curat prin alegerea potrivită (P) Grădina nu este doar o extensie a spațiului de locuit este locul de relaxare unde natura întâlnește viziunea despre estetic. Aceasta poate fi pusă în valoare prin mobilier de grădină util și elemente estetice și funcționale. Aici alegerea mobilierul de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare deschisă pentru președinte și premier după documentarul Recorder: ,,Iată ce aveți de făcut”
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare deschisă pentru președinte și premier după documentarul Recorder: ,,Iată ce aveți de făcut” Două scrisori...
Profesorul Andrei Marga, analiză dură despre calitatea democrației și a economiei: ”Inși” cu pregătire precară care fac propagandă, taxând pe oricine le contestă politicile
Profesorul Andrei Marga, analiză dură despre calitatea democrației și a economiei: ”Inși” cu pregătire precară care fac propagandă, taxând pe...
Știrea Zilei
VIDEO | O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei
O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei O nouă creşă se...
Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de Alba prin care s-a dispus încetarea mandatului de consilier local
Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de...
Curier Județean
FOTO | „Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin donații
„Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin...
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune față-spate între două mașini la intersecția dintre Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. O șoferiță a ajuns la spital
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune față-spate între două mașini la intersecția dintre Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. O...
Politică Administrație
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
Opinii Comentarii
11 decembrie – Ziua internațională a munților
11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....