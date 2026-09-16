De ce este important să completați corect cererea de pensionare și să depuneți toate documentele necesare: Precizări ale Casei Județene de Pensii Alba

Casa Județeană de Pensii Alba atrage atenția viitorilor pensionari că cererea de pensionare nu este o simplă formalitate administrativă. Modul în care este completată, informațiile declarate și documentele depuse pot avea un rol important în stabilirea dreptului la pensie, a datei de la care acesta se acordă și, în anumite situații, a datei de la care pensia poate fi plătită.

Potrivit reprezentanților instituției, solicitantul trebuie să acorde o atenție deosebită atât completării integrale și corecte a cererii, cât și pregătirii documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor legale pentru categoria de pensie solicitată.

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Cererea de pensionare trebuie depusă împreună cu documentele doveditoare

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește, prin art. 89, că cererea de pensionare trebuie depusă împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Un element important este și termenul de 30 de zile de la data îndeplinirii condițiilor, în cazul prevăzut de lege. Responsabilitatea prezentării documentelor necesare revine titularului dreptului de pensie sau reprezentantului său legal.

Astfel, înregistrarea unei cereri fără documentele necesare nu echivalează cu dovedirea îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei.

Practic, documentația necesară stabilirii drepturilor de pensie trebuie privită ca un ansamblu format din:

CEREREA DE PENSIONARE + DOCUMENTELE DOVEDITOARE.

Doar completarea formularului nu poate înlocui actele care trebuie să demonstreze îndeplinirea condițiilor legale.

Declarațiile pe propria răspundere nu trebuie tratate ca simple formalități

Un alt aspect subliniat de Casa Județeană de Pensii Alba îl reprezintă completarea integrală a declarațiilor pe propria răspundere incluse în formular.

Aceste declarații au legătură cu situația concretă a solicitantului la momentul depunerii cererii și pot avea relevanță pentru stabilirea situației juridice și aplicarea corectă a prevederilor legale.

De aceea, solicitantul trebuie să declare situația reală existentă la data depunerii cererii și să nu lase necompletate rubricile care îi sunt aplicabile.

Prin semnarea formularului, solicitantul își asumă corectitudinea informațiilor declarate. Tocmai de aceea, fiecare informație trebuie verificată înainte de depunerea dosarului.

Data depunerii poate influența momentul de la care se acordă pensia

Unul dintre motivele pentru care completarea și depunerea corectă a dosarului sunt importante îl reprezintă efectul datei înregistrării cererii.

Potrivit art. 90 din Legea nr. 360/2023, pensiile se cuvin, ca regulă, de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, în funcție de categoria de pensie solicitată.

Dacă cererea este înregistrată în termenul legal de 30 de zile, drepturile se acordă, ca regulă, de la data îndeplinirii condițiilor. În schimb, dacă cererea este depusă după expirarea acestui termen, legea prevede că drepturile se acordă începând cu data înregistrării cererii.

Există însă și situații speciale în care data acordării este stabilită potrivit unor reguli distincte.

Pensia de invaliditate și pensia de urmaș au reguli specifice

Legea prevede situații în care momentul de la care se acordă pensia este determinat diferit.

În cazul pensiei de invaliditate, data acordării poate fi stabilită, în funcție de situația concretă, prin raportare la încetarea plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, încetarea calității de asigurat sau emiterea deciziei medicale asupra capacității de muncă.

În cazul pensiei de urmaș, momentul de la care se acordă drepturile poate varia în funcție de situația susținătorului la data decesului și de momentul în care urmașul îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Prin urmare, completarea corectă a situației personale din cerere poate deveni esențială pentru stabilirea drepturilor.

Data acordării pensiei nu este același lucru cu data plății

Casa Județeană de Pensii Alba atrage atenția și asupra unei diferențe importante: data acordării pensiei și data plății pensiei nu trebuie confundate.

Potrivit art. 91 din Legea nr. 360/2023, pensiile se plătesc, ca regulă, de la data acordării înscrisă în decizia emisă de casa teritorială de pensii.

Pentru anumite situații, însă, legea stabilește reguli speciale. Un exemplu îl reprezintă pensia anticipată, pentru care există prevederi distincte privind momentul de la care începe plata, în funcție de situația persoanei asigurate.

Prin urmare, informațiile declarate în cerere pot fi relevante nu numai pentru stabilirea existenței dreptului la pensie, ci și pentru determinarea momentului de la care acesta se acordă sau, după caz, se plătește.

Atenție la lista documentelor anexate!

Un alt aspect practic important este completarea corectă a listei documentelor anexate.

În această listă trebuie menționate numai documentele care sunt efectiv depuse și care rămân la dosarul de pensionare.

De exemplu, dacă solicitantul completează cererea înainte de a ajunge la sediul instituției și trece în listă anumite acte, dar ulterior constată că unele dintre acestea nu sunt prezentate, lista trebuie corectată astfel încât să corespundă documentelor depuse efectiv.

Scopul este ca cererea și dosarul să reflecte în mod fidel situația reală a documentației prezentate.

Ce se întâmplă dacă dosarul este incomplet?

În situația în care, la momentul prezentării la sediul instituției, se constată că lipsesc documente necesare pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor pentru categoria de pensie solicitată, documentația este înregistrată în vederea informării solicitantului cu privire la actele care trebuie prezentate pentru completarea dosarului.

Un dosar incomplet nu poate parcurge, în această formă, întregul circuit al unui dosar complet către compartimentul de specialitate responsabil de stabilirea drepturilor și emiterea deciziei de pensionare.

După prezentarea documentelor lipsă, dosarul poate continua procedura necesară pentru verificarea condițiilor legale și stabilirea drepturilor.

Un dosar complet poate însemna mai puține întârzieri

Depunerea tuturor documentelor necesare de la început are și o importantă componentă practică.

Atunci când lipsesc informații sau acte, instituția poate fi nevoită să solicite clarificări suplimentare, să poarte corespondență cu solicitantul, cu foștii angajatori sau cu alte instituții.

Aceste demersuri presupun timp suplimentar și pot influența durata necesară finalizării dosarului.

În schimb, o documentație completă permite personalului de specialitate să se concentreze asupra verificării condițiilor legale, stabilirii corecte a drepturilor și emiterii deciziei de pensionare.

Ce trebuie să verifice solicitantul înainte de depunerea cererii?

Casa Județeană de Pensii Alba recomandă persoanelor care urmează să solicite pensionarea să facă o verificare atentă înainte de prezentarea la instituție.

Solicitantul ar trebui:

*să citească toate rubricile cererii;

*să completeze integral declarațiile pe propria răspundere care îi sunt aplicabile;

*să declare situația reală existentă la data depunerii cererii;

*să pregătească documentele necesare pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor de pensionare;

*să înscrie în lista anexată cererii numai documentele depuse efectiv;

*să verifice dacă dosarul conține toate actele necesare.

foto – Casa Județeană de Pensii Alba (arhivă; cu rol ilustrativ)

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