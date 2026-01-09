Rămâi conectat

De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia

În Alba Iulia, taxele și impozitele locale pentru anul 2026 se vor putea plăti de luni, 12 ianuarie 2026.

Pentru a evita aglomerația la ghișee, reprezentanții administrației locale recomandă contribuabililor utilizarea serviciilor alternative de plată a taxelor și impozitelor, astfel:

*platforma ghiseul.ro

* platforma de plată a primăriei: https://portal.apulum.ro/cmsSE/

*aplicația SelfPay Now

*plata la Biroul Unic din Carolina Mall (plata cu card bancar)

Plăți atât cu numerar cât și cu card se pot face astfel:

*La una dintre stațiile de plată SelfPay, amplasate în supermarketurile și magazinele din oraș. Două stații sunt amplasate la sediul Direcției de Venituri (strada Ardealului Nr. 1) și la sediul Primăriei Alba Iulia (Calea Moților Nr. 5A), la care sunt acceptate și plăți cu cardul bancar.

*La una dintre casieriile de la Direcția Venituri (strada Ardealului Nr. 1 – persoane fizice și strada Bucovinei Nr.3 – persoane juridice).

Alte modalități de plată:

*Prin mandat poştal.

*Prin transfer bancar, la orice bancă – conturile IBAN se găsesc pe portalul www.apulum.ro la secțiunea „Servicii Publice”-„Taxe și Impozite”

Și în acest ani se acordă o bonificație de 10% pentru persoanele fizice și 5% pentru persoanele juridice,  dacă taxele și impozitele sunt plătite până la 31 martie 2026.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0258.818.338.

