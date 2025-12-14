De astăzi a intrat în vigoare Noul Mersul al Trenurilor. Biletele de călătorie s-au scumpit

CFR Călători a anunțat că, începând de astăzi, 14 decembrie, intră în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025-2026, care va fi valabil până la data de 12 decembrie 2026.

Compania va asigura zilnic circulația a peste 1150 de trenuri, în funcție de perioada din an: 52 în trafic internațional, 20 Intercity, 112 Interregio, 26 trenuri sezoniere și 952 Regio, acoperind astfel transportul feroviar la nivel național. Noul plan de circulație reflectă investițiile efectuate în modernizarea serviciului de transport feroviar, introducerea materialului rulant nou și operarea unor trenuri suplimentare pentru a răspunde mai bine cererii de mobilitate la nivel național și internațional, potrivit CFR.

Totuși, biletele de tren s-au scumpit de astăzi. Creșterea tarifelor este determinată de rata anuală a inflației și se aplică atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați.

Potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), tarifele de călătorie au fost actualizate cu 9,88%, pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Actualizarea ține cont de indicele prețurilor de consum (IPC), principalul indicator utilizat pentru calculul inflației la nivel național, scrie Profit.

