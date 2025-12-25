David Popovici a fost nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”. Sportivul român este pe aceeași listă cu Giannis Antetokounmpo sau Nikola Jokic
David Popovici a fost nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”, potrivit RRA. Sportivul român este inclus pe o listă cu nume sonore din lumea sportului.
Premiul este acordat sportivilor cu performanțe excepționale. Ceremonia în care vor fi făcute publice rezultatele finale va avea loc pe 16 februarie, la Sofia.
Cei 10 sportivi nominalizați:
- Giannis Antetokounmpo (Grecia) – baschet;
- Nikola Jokic (Serbia) – baschet;
- Emmanouil Karalis (Grecia) – atletism;
- Distria Krasniqi (Kosovo) – judo;
- Zrinka Ljutic (Croaţia) – schi;
- Karlos Nasar (Bulgaria) – haltere;
- Aleksandar Nikolov (Bulgaria) – volei;
- Stefanos Ntouskos (Grecia) – canotaj;
- David Popovici (România) – înot;
- Alperen Şengun (Turcia) – baschet.
Nadia Comăneci (1975, 1976, 1980); Daniela Silivaş (1988); Paula Ivan (1989); Gabriela Szabo (1999); Marian Drăgulescu (2005); Constantina Diţă (2008); David Popovici (2022), sunt românii care au mai ocupat prima poziție în acest top.
