Dascălii de 10 ai județului Alba! Camelia, profesoara care a excelat la titularizarea din acest an

Examenul de titularizare din acest an a fost nelipsit de rezultate excepționale, aduse de candidați dedicați meseriei pe care ei vor să o profeseze cu dragoste și care își doresc să educe tinerele minți ale țării noastre.

Un astfel de candidat exemplar, care a excelat în acest an, este Camelia Maria Pojar, care a obținut un 10 ,,curat” la acest concurs important.

Absolventă a Universității ,,1 Decembrie” Alba Iulia, promoția 2004, Camelia a reușit performanța notei maxime la disciplina Consiliere psihopedagogică, studiile ei universitare fiind în domeniul Sociologiei.

Începutul visului ei de a deveni dascăl a început în 2018, când, potrivit cuvintelor ei, ,,am luat această hotărâre pentru că am considerat că vreau să schimb ceva în viața mea. Dat fiind faptul că am cochetat de mult cu ideea aceasta, mi-am luat inima în dinți și mi-am urmat visul.”

,,Pregătirea am facut-o in mod sistematic, pe tot parcursul anului școlar. Nu consider că a fost exagerat de grea, atât timp cât îți dorești cu adevărat ceva. Mai mult decât atat, pentru examenul din cadrul concursului de titularizare este nevoie de multă concentrare, de a stăpânii bine materia, pentru că, cel puțin, la noi pe partea de consiliere, subiectele sunt în așa fel realizate, încât te poartă printr-o bună parte din materia prevăzută în programă”. Acestea au fost cuvintele Cameliei, a cărei pregătire constantă și dedicare au adus un rezultat admirabil, la un concurs cu o concurență acerbă.

Subiectele au avut o dificultate moderată în ochii săi, în urma examenului ea afirmând că ,,au fost accesibile, dar nu lipsite de dificultate.”

În continuare, acest candidat de 10 al județului Alba ar dori să profeseze în orașul nostru, în urma ședinței de distribuire a locurilor în județ.

Ca și încheiere, Camelia ar dori să transmită următorul mesaj viitoarei generații de profesori care vor dori să aibă un viitor în această carieră nobilă, dar dificilă: ,,Încurajez și viitoarele generații, dar să știe că a lucra cu personalități în devenire nu e ușor, iar calitățile empatice și creativitatea nu trebuie să lipsească la un dascăl.”