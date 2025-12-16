Dansatorii de la „Life is Dance”, pe podium la Campionatul de Clase de la Reșița | Astăzi, Gala „Life is Dance”, la Alba Iulia
Bucurie mare pentru dansatorii de la clubul „Life is Dance”, dar și pentru noi ca albaiulieni, având în vedere rezultatele obținute de aceștia la Campionatul de Clase, desfășurat în weekend-ul 13-14 decembrie, la Reșița. Anul acesta clubul de dans a fost prezent cu nouă perechi, dintre care două campioane naționale, o pereche vicecampioană și încă patru perechi finaliste.
„Am fost prezenți și în acest an la Campionatul de Clase, unde atât Life is Dance, cât și Csm Unirea au avut rezultate extraordinare. Campionatul Național de Clase este competiția unde în fiecare an se stabilește ierarhia celor mai bune perechi la fiecare clasă valorică. Este a doua competiție majoră ca nivel și importanță după Campionatul Național pe Secțiuni care a avut loc în luna martie. Anul acesta cele mai bune perechi din Romania s-au adunat la Reșița în weekend-ul 13-14 decembrie pentru a câștiga titlurile la clasa de dans de care aparțin. Am avut și deosebita bucurie să avem două perechi într-o finală națională la aceeași categorie”, a precizat antrenoarea Bianca Ionescu.
Așada, la categoria Hobby 10-11 ani, Cristina Cheleman și Sara Popa s-au clasat pe locul 6, la Hobby 12-13 ani, Theodor Tamaș și Andra Popa su fost desemnați campioni naționali, Tudor Daisa și Anastasia Sopterean s-au clasat pe locul 5 și Vlad Fechete și Anastasia Cheleman pe locul 14. La categoria 14-15 ani, Ionuț Bălău și Bianca Dinu au ocupat poziția a patra.
În ceea ce privește Clasa D Latino (16-18 ani), Eduard Hacicu și Daria Danescu au ocupat locul 4, la Clasa C Standard (16-18 ani), Mihail Grapa și Alessia Guga Fodor s-au clasat pe locul 12, la Clasa B latino (19-35 ani), Casian Crețu (Mirajul Dansului Sibiu) și Diana Dicu (Life is Dance) au fost vicecampioni.
Clasa A Latino (16-18 ani) a fost domninată de Flavius Giosan și Maria Dobra care au fost desemnați campioni naționali.
„Felicitări tuturor. A fost un an plin de rezultate frumoase și importante. Sperăm ca și anul 2026 să fie tot atât de bogat pe cat a fost 2025! Acum toată concentrarea clubului va merge pe pregătirea Galei Life is Dance unde va avea loc premierea tuturor sportivilor din club pentru rezultatele deosebite aduse”, a mai precizat Bianca Ionescu.
Cristina GANGA
