Actualitate

Dani Mocanu ar urma să ajungă la închisoare în România. Manelistul va fi predat de autoritățile italiene

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Dani Mocanu ar urma să ajungă la închisoare în România. Manelistul va fi predat de autoritățile italiene

Dani Mocanu, aflat în prezent sub supravegherea autorităților judiciare din Italia, urmează să ajungă la închisoare în România. Manelistul are de executat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, stabilită în noiembrie anul trecut de Curtea de Apel Brașov.

Curtea Supremă de Casație de la Roma a decis joi, definitiv, predarea lui Dani Mocanu către autoritățile judiciare din România pentru a-și ispăși pedeapsa primită la Curtea de Apel Brașov. Alături de el va ajunge într-o închisoare românească și fratele său, Ionuț Nando Mocanu.

Potrivit unor surse oficiale din Ministerul român al Justiției, citate de Pro TV, imediat ce judecătorii de la instanța supremă italiană au dat verdictul, cei doi frați Mocanu au fost luați în custodie și nu vor mai rămâne nesupravegheați până în momentul în care o escortă a poliției din România îi va prelua pentru a-i aduce în țară.

De altfel, spun aceleași surse, este foarte posibil ca această predare efectivă către justiția din România să se petreacă în maximum 10 zile, așa că, din momentul în care se vor întoarce în țară, ei vor ajunge într-o închisoare pentru a-i spăși pedepsele.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului care taie mii de posturi din administrație. Actul normativ analizat nu ar avea un obiect de reglementare clar

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

6 martie 2026

De

Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului care taie mii de posturi din administrație. Actul normativ analizat nu ar avea un obiect de reglementare clar Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională prevederi din ordonanța de urgență adoptată săptămâna trecută de Guvern, act normativ care vizează creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și prevede […]

Citește mai mult

Actualitate

Emil Gânj, căutat în județul Covasna după ce un cetățean l-ar fi văzut pe malul râului Olt. Polițiști și jandarmi sunt în teren

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

6 martie 2026

De

Emil Gânj, căutat în județul Covasna după ce un cetățean l-ar fi văzut pe malul râului Olt. Polițiști și jandarmi sunt în teren Mai multe echipe formate din polițiști și jandarmi fac căutări în zona Comunei Bixad din județul Covasna, pe malul râului Olt, după ce un localnic a semnalat prin numărul de urgență 112 […]

Citește mai mult

Actualitate

Noi reguli pentru cesionarea firmelor: Transferurile, monitorizate de ANAF pentru a preveni fuga de datorii

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 martie 2026

De

Noi reguli pentru cesionarea firmelor: Transferurile, monitorizate de ANAF pentru a preveni fuga de datorii Guvernul a adoptat joi, 5 martie 2026, o măsură prin care extinde monitorizarea cesiunilor de părți sociale la toate transferurile realizate de asociații unei firme, nu doar la cele efectuate de acționarii care dețin controlul societății. Decizia are ca scop […]

Citește mai mult