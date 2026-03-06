Dani Mocanu ar urma să ajungă la închisoare în România. Manelistul va fi predat de autoritățile italiene
Dani Mocanu, aflat în prezent sub supravegherea autorităților judiciare din Italia, urmează să ajungă la închisoare în România. Manelistul are de executat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, stabilită în noiembrie anul trecut de Curtea de Apel Brașov.
Curtea Supremă de Casație de la Roma a decis joi, definitiv, predarea lui Dani Mocanu către autoritățile judiciare din România pentru a-și ispăși pedeapsa primită la Curtea de Apel Brașov. Alături de el va ajunge într-o închisoare românească și fratele său, Ionuț Nando Mocanu.
Potrivit unor surse oficiale din Ministerul român al Justiției, citate de Pro TV, imediat ce judecătorii de la instanța supremă italiană au dat verdictul, cei doi frați Mocanu au fost luați în custodie și nu vor mai rămâne nesupravegheați până în momentul în care o escortă a poliției din România îi va prelua pentru a-i aduce în țară.
De altfel, spun aceleași surse, este foarte posibil ca această predare efectivă către justiția din România să se petreacă în maximum 10 zile, așa că, din momentul în care se vor întoarce în țară, ei vor ajunge într-o închisoare pentru a-i spăși pedepsele.
